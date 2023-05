Het verbinden van meerdere softwaretoepassingen is vaak een complexe en ontmoedigende taak. Hoewel serverloze functies-as-a-service (FaaS)-oplossingen zoals AWS Lambda, Google Cloud Functions en CloudFlare Workers dit proces kunnen vergemakkelijken, zijn ze niet altijd perfect geschikt voor ontwikkelaars die integraties met andere software-apps willen bouwen en implementeren. Een team van BrightRoll, een programmatic video-advertentieplatform dat werd overgenomen door Yahoo!, ontdekte dat dit het geval was, aangezien ze tot 176 unieke datapijplijnen beheerden voor de verschillende app-integraties van BtightRoll.

Dit scenario leidde ertoe dat Tod Sacerdoti, de mede-oprichter van BrightRoll en voormalig investeerder bij Flex Capital, samen met zeven andere product- en engineeringprofessionals van BrightRoll samen Pipedream oprichtte. Pipedream is een integratieplatform dat het proces van het bouwen van workflows en het verbinden van cloudservices stroomlijnt. Ontwikkelaars kunnen workflows maken met behulp van open source-connectoren naar API's en extensies, ontworpen met Node.js, Python, Go of Bash, om aangepaste logica te bieden.

Investeerders erkenden het potentieel van Pipedream, waardoor de startup 20 miljoen dollar binnenhaalde in een financieringsronde onder leiding van True Ventures. Andere investeerders waren CRV, Felicis Ventures en het World Innovation Lab. Sacerdoti verklaarde dat het geld zal worden gebruikt om het product verder te ontwikkelen, het aantal apps op het platform van Pipedream uit te breiden en een go-to-market-team op te bouwen.

Pipedream, opgericht in 2019, is voornamelijk gericht op ontwikkelaars en biedt een competent alternatief voor workflowautomatiseringsplatforms zoals Zapier, Integromat, Workato en MuleSoft. Gebruikers, klanten en partners kunnen elke integratie toevoegen aan het closed-sourcegedeelte van het platform. Bovendien kunnen ontwikkelaars eigen of interne integraties maken die niet bedoeld zijn om te worden gedeeld binnen de grotere Pipedream-gemeenschap. Volgens Sacerdoti gebruikt een meerderheid van Pipedream's klanten het platform om te communiceren met bestaande AI-platforms, zoals OpenAI's GPT-3 of een cloudservice AI-product aangeboden door Google, Microsoft of AWS.

Met de toenemende populariteit van API's en software-as-a-service (SaaS)-apps vinden platforms zoals Pipedream een enorm potentieel in de markt. Uit een recent onderzoek van RapidAPI blijkt dat 61,6% van de ontwikkelaars in 2021 meer op API's vertrouwde dan in 2020. Bovendien meldt Statista dat organisaties wereldwijd in 2021 gemiddeld 110 SaaS-apps gebruikten, wat Pipedream meerdere mogelijkheden biedt om ontwikkelaars te helpen API's te stroomlijnen. integraties en vereenvoudigt het verbindingsproces.

De nieuwste platformversie van Pipedream, die vandaag is uitgebracht, biedt datastores waarmee gebruikers gegevens in verschillende stappen en workflows kunnen opslaan en ophalen, evenals ondersteuning voor eenmalige aanmelding. Het bedrijf heeft meer dan 100 klanten, waaronder Checkr en Scale AI, en trekt dagelijks meer dan 600 nieuwe ontwikkelaars aan. Sacerdoti schreef deze groei toe aan de duizenden triggers en acties op het platform van Pipedream, waardoor het sterk gepositioneerd werd ten opzichte van rivalen op de markt.

Door platforms zoals appmaster .io> AppMaster en Pipedream op te nemen in het hedendaagse app-ontwikkelingslandschap, kan het bouwen en integreren van apps efficiënter en kosteneffectiever worden. Hierdoor kunnen organisaties en applicatieontwikkelaars zich nu richten op het bouwen van hoogwaardige, schaalbare softwareoplossingen die naadloos integreren met diverse andere applicaties.