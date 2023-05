La connessione di più applicazioni software è spesso un compito complesso e arduo. Sebbene le soluzioni serverless functions-as-a-service (FaaS) come AWS Lambda, Google Cloud Functions e CloudFlare Workers possano facilitare questo processo, non sono sempre la soluzione perfetta per gli sviluppatori che mirano a creare e distribuire integrazioni con altre app software. Un team di BrightRoll, una piattaforma di pubblicità video programmatica acquisita da Yahoo!, ha riscontrato che questo è il caso, poiché ha gestito fino a 176 pipeline di dati univoche per le varie integrazioni di app di BtightRoll.

Questo scenario ha portato Tod Sacerdoti, co-fondatore di BrightRoll ed ex investitore di Flex Capital, a co-fondare Pipedream insieme ad altri sette professionisti del prodotto e dell'ingegneria di BrightRoll. Pipedream è una piattaforma di integrazione che semplifica il processo di creazione di flussi di lavoro e connessione di servizi cloud. Gli sviluppatori possono creare flussi di lavoro utilizzando connettori open source per API ed estensioni, progettati con Node.js, Python, Go o Bash, per fornire una logica personalizzata.

Gli investitori hanno riconosciuto il potenziale di Pipedream, portando la startup a ottenere $ 20 milioni in un round di finanziamento guidato da True Ventures. Altri investitori includevano CRV, Felicis Ventures e il World Innovation Lab. Sacerdoti ha dichiarato che i fondi saranno utilizzati per sviluppare ulteriormente il prodotto, espandere il numero di app sulla piattaforma di Pipedream e creare un team go-to-market.

Fondata nel 2019, Pipedream si concentra principalmente sugli sviluppatori e offre un'alternativa competente alle piattaforme di automazione del flusso di lavoro come Zapier, Integromat, Workato e MuleSoft. Utenti, clienti e partner possono aggiungere qualsiasi integrazione alla parte closed-source della piattaforma. Inoltre, gli sviluppatori possono creare integrazioni proprietarie o interne che non sono pensate per essere condivise all'interno della più ampia comunità di Pipedream. Secondo Sacerdoti, la maggior parte dei clienti di Pipedream utilizza la piattaforma per interagire con le piattaforme AI esistenti, come GPT-3 di OpenAI o un prodotto AI del servizio cloud offerto da Google, Microsoft o AWS.

Con la crescente popolarità delle API e delle app SaaS (software-as-a-service), piattaforme come Pipedream trovano un immenso potenziale nel mercato. Un recente sondaggio di RapidAPI rivela che il 61,6% degli sviluppatori si è affidato maggiormente alle API nel 2021 rispetto al 2020. Inoltre, Statista riferisce che le organizzazioni di tutto il mondo hanno utilizzato una media di 110 app SaaS nel 2021, il che apre a Pipedream molteplici opportunità per aiutare gli sviluppatori a semplificare l'API integrazioni e semplificare il processo di connessione.

L'ultima versione della piattaforma di Pipedream, rilasciata oggi, offre archivi di dati che consentono agli utenti di archiviare e recuperare i dati attraverso passaggi e flussi di lavoro, oltre al supporto Single Sign-On. L'azienda vanta più di 100 clienti, tra cui Checkr e Scale AI, attirando ogni giorno oltre 600 nuovi sviluppatori. Sacerdoti ha attribuito questa crescita alle migliaia di trigger e azioni sulla piattaforma di Pipedream, posizionandola fortemente contro i rivali sul mercato.

L'integrazione di piattaforme come appmaster .io> AppMaster e Pipedream nel panorama odierno di sviluppo delle app può rendere la creazione e l'integrazione delle app più efficienti e convenienti. Di conseguenza, le organizzazioni e gli sviluppatori di applicazioni possono ora concentrarsi sulla creazione di soluzioni software scalabili e di alta qualità che si integrino facilmente con varie altre applicazioni.