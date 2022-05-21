غالبًا ما يكون توصيل تطبيقات برمجية متعددة مهمة معقدة وشاقة. على الرغم من أن حلول الوظائف كخدمة (FaaS) بدون خادم مثل AWS Lambda و Google Cloud Functions و CloudFlare Workers يمكنها تسهيل هذه العملية ، إلا أنها ليست دائمًا مناسبة تمامًا للمطورين الذين يهدفون إلى بناء ونشر عمليات تكامل مع تطبيقات البرامج الأخرى. وجد فريق في BrightRoll ، وهي منصة إعلانات فيديو برمجية استحوذت عليها Yahoo! ، أن هذا هو الحال ، حيث تمكنوا من إدارة ما يصل إلى 176 خطًا فريدًا من البيانات لتكامل تطبيقات BtightRoll المتنوعة.

أدى هذا السيناريو إلى قيام Tod Sacerdoti ، المؤسس المشارك لشركة BrightRoll والمستثمر السابق في Flex Capital ، بتأسيس Pipedream جنبًا إلى جنب مع سبعة متخصصين آخرين في المنتجات والهندسة من BrightRoll. Pipedream عبارة عن نظام أساسي للتكامل يبسط عملية إنشاء مهام سير العمل وتوصيل الخدمات السحابية. يمكن للمطورين إنشاء مهام سير عمل باستخدام موصلات مفتوحة المصدر لواجهات برمجة التطبيقات والإضافات ، المصممة باستخدام Node.js أو Python أو Go أو Bash ، لتوفير منطق مخصص.

أدرك المستثمرون إمكانات Pipedream ، مما قاد الشركة الناشئة لتأمين 20 مليون دولار في جولة تمويل بقيادة True Ventures. ومن بين المستثمرين الآخرين CRV و Felicis Ventures و World Innovation Lab. صرح Sacerdoti أنه سيتم استخدام الأموال لتطوير المنتج بشكل أكبر ، وتوسيع عدد التطبيقات على منصة Pipedream ، وبناء فريق يذهب إلى السوق.

تأسست Pipedream في عام 2019 ، وهي تركز بشكل أساسي على المطورين وتقدم بديلاً مختصًا لمنصات أتمتة سير العمل مثل Zapier و Integromat و Workato و MuleSoft. يمكن للمستخدمين والعملاء والشركاء إضافة أي تكامل إلى الجزء مغلق المصدر من النظام الأساسي. علاوة على ذلك ، يمكن للمطورين إنشاء عمليات تكامل داخلية أو خاصة لا يُقصد مشاركتها داخل مجتمع Pipedream الأكبر. وفقًا لـ Sacerdoti ، يستخدم غالبية عملاء Pipedream النظام الأساسي للتفاعل مع منصات AI الحالية ، مثل OpenAI's GPT-3 أو منتج AI للخدمة السحابية الذي تقدمه Google أو Microsoft أو AWS.

مع تزايد شعبية واجهات برمجة التطبيقات وتطبيقات البرامج كخدمة (SaaS) ، تجد الأنظمة الأساسية مثل Pipedream إمكانات هائلة في السوق. أظهر استطلاع حديث أجرته RapidAPI أن 61.6٪ من المطورين اعتمدوا أكثر على واجهات برمجة التطبيقات في عام 2021 مقارنة بعام 2020. علاوة على ذلك ، تشير Statista إلى أن المؤسسات في جميع أنحاء العالم استخدمت ما معدله 110 تطبيقات SaaS في عام 2021 ، مما يفتح فرصًا متعددة لـ Pipedream لمساعدة المطورين على تبسيط واجهة برمجة التطبيقات عمليات التكامل وتبسيط عملية الاتصال.

يوفر أحدث إصدار من النظام الأساسي لـ Pipedream ، والذي تم إصداره اليوم ، مخازن بيانات تمكن المستخدمين من تخزين البيانات واستردادها عبر الخطوات ومهام سير العمل ، بالإضافة إلى دعم تسجيل الدخول الفردي. تفتخر الشركة بأكثر من 100 عميل ، بما في ذلك Checkr و Scale AI ، مع جذب أكثر من 600 مطور جديد يوميًا. عزا Sacerdoti هذا النمو إلى الآلاف من المشغلات والإجراءات على منصة Pipedream ، مما جعلها قوية ضد المنافسين في السوق.

إن دمج منصات مثل appmaster .io> AppMaster و Pipedream في مشهد تطوير التطبيقات اليوم يمكن أن يجعل بناء التطبيقات وتكاملها أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. نتيجة لذلك ، يمكن للمؤسسات ومطوري التطبيقات الآن التركيز على بناء حلول برمجية عالية الجودة وقابلة للتطوير تتكامل بسلاسة مع التطبيقات الأخرى المتنوعة.