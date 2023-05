Conectar vários aplicativos de software geralmente é uma tarefa complexa e assustadora. Embora as soluções de funções como serviço (FaaS) sem servidor como AWS Lambda, Google Cloud Functions e CloudFlare Workers possam facilitar esse processo, elas nem sempre são perfeitas para desenvolvedores que desejam criar e implantar integrações com outros aplicativos de software. Uma equipe da BrightRoll, uma plataforma programática de publicidade em vídeo que foi adquirida pelo Yahoo!, descobriu que esse era o caso, pois eles gerenciavam até 176 pipelines de dados exclusivos para as várias integrações de aplicativos do BtightRoll.

Esse cenário levou Tod Sacerdoti, cofundador da BrightRoll e ex-investidor da Flex Capital, a cofundar Pipedream ao lado de outros sete profissionais de produto e engenharia da BrightRoll. O Pipedream é uma plataforma de integração que agiliza o processo de criação de fluxos de trabalho e conexão de serviços em nuvem. Os desenvolvedores podem criar fluxos de trabalho usando conectores de código aberto para APIs e extensões, projetados com Node.js, Python, Go ou Bash, para fornecer lógica personalizada.

Os investidores reconheceram o potencial da Pipedream, levando a startup a garantir US$ 20 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela True Ventures. Outros investidores incluíram CRV, Felicis Ventures e o World Innovation Lab. Sacerdoti afirmou que os recursos serão utilizados para desenvolver ainda mais o produto, expandir o número de aplicativos na plataforma da Pipedream e formar uma equipe go-to-market.

Fundada em 2019, a Pipedream é focada principalmente em desenvolvedores e oferece uma alternativa competente para plataformas de automação de fluxo de trabalho como Zapier, Integromat, Workato e MuleSoft. Usuários, clientes e parceiros podem adicionar qualquer integração à parte de código fechado da plataforma. Além disso, os desenvolvedores podem criar integrações proprietárias ou internas que não devem ser compartilhadas na comunidade Pipedream. De acordo com Sacerdoti, a maioria dos clientes da Pipedream usa a plataforma para interagir com plataformas de IA existentes, como o GPT-3 da OpenAI ou um produto de IA de serviço em nuvem oferecido pelo Google, Microsoft ou AWS.

Com a crescente popularidade de APIs e aplicativos de software como serviço (SaaS), plataformas como a Pipedream encontram um imenso potencial no mercado. Uma pesquisa recente da RapidAPI revela que 61,6% dos desenvolvedores confiaram mais em APIs em 2021 do que em 2020. Além disso, Statista relata que organizações em todo o mundo utilizaram uma média de 110 aplicativos SaaS em 2021, o que abre várias oportunidades para a Pipedream ajudar os desenvolvedores a otimizar a API integrações e simplificar o processo de conexão.

A versão mais recente da plataforma Pipedream, lançada hoje, oferece armazenamentos de dados que permitem aos usuários armazenar e recuperar dados em etapas e fluxos de trabalho, bem como suporte de logon único. A empresa possui mais de 100 clientes, incluindo Checkr e Scale AI, enquanto atrai mais de 600 novos desenvolvedores diariamente. Sacerdoti creditou esse crescimento aos milhares de gatilhos e ações na plataforma da Pipedream, posicionando-a fortemente contra os rivais no mercado.

A incorporação de plataformas como appmaster .io> AppMaster e Pipedream no cenário atual de desenvolvimento de aplicativos pode tornar a criação e a integração de aplicativos mais eficientes e econômicas. Como resultado, as organizações e os desenvolvedores de aplicativos agora podem se concentrar na criação de soluções de software escaláveis e de alta qualidade que se integram perfeitamente a vários outros aplicativos.