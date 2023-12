Dropbox s'allie à NVIDIA pour renforcer la productivité des clients grâce à l'IA générative

Dropbox a amélioré sa productivité grâce à son alliance stratégique avec NVIDIA. Leur vision commune vise à responsabiliser les travailleurs du savoir et à amplifier la productivité des utilisateurs Dropbox, notamment en tirant parti de l'intelligence artificielle (IA).

Dropbox a intégré les technologies d'IA et d'apprentissage automatique dans son offre principale dans le but d'amplifier la productivité des clients. Les outils faciles à utiliser de NVIDIA jouent un rôle central dans cette phase, fournissant à Dropbox la plate-forme pour lancer de nouvelles fonctionnalités d'IA qui enrichissent le contenu et traitent les flux de travail.

Le point culminant de ce partenariat vise à élargir le spectre des fonctionnalités d'IA de Dropbox. Ceci est accompli en déployant une IA générative personnalisée qui affinerait considérablement la précision de la recherche, améliorerait l'organisation et économiserait les flux de travail dans le contenu cloud pour la vaste base d'utilisateurs de la plate-forme.

Dropbox a de grands projets d'utilisation de la technologie d'IA innovante de NVIDIA, en intégrant ses modèles AI Foundation, son logiciel AI Enterprise et son calcul accéléré. L'objectif est de renforcer leurs éléments basés sur l'IA tels que Dropbox Dash (une fonctionnalité de recherche multiplateforme) et Dropbox AI qui permet aux utilisateurs d'interroger des requêtes et d'obtenir des résumés sur des fichiers volumineux.

Grâce aux modèles NVIDIA AI Foundation et à la structure NeMo, Dropbox peut désormais modifier les grands modèles de langage (LLM) pour un flux d'informations individualisé et pertinent, tout en préservant la sécurité, la confidentialité et la transparence.

Drew Houston, co-fondateur et PDG de Dropbox, a vanté le potentiel des technologies d'IA générative récemment avancées. Selon lui, ces avancées pourraient éventuellement révolutionner le travail du savoir et résoudre plusieurs problèmes liés à l’organisation, à la priorisation et à la concentration.

En outre, il a exprimé son enthousiasme pour leur partenariat avec NVIDIA et la perspective d'exploiter leur technologie de nouvelles manières pour offrir à leurs clients des expériences hautement personnalisées et basées sur l'IA. Il a ajouté que l’IA a potentiellement le potentiel, non seulement d’automatiser les tâches de routine et d’augmenter notre créativité, mais aussi de nous aider à accomplir un travail plus significatif.

De plus, Dropbox a la capacité d'améliorer considérablement les performances d'inférence à l'aide du logiciel NVIDIA AI Enterprise. Cette fonctionnalité inclut le Triton Inference Server et TensorRT-LLM, destinés aux applications d'IA de production.

