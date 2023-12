Dropbox se alia à NVIDIA para aumentar a produtividade do cliente com IA generativa

Dropbox aumentou seu jogo de produtividade com sua aliança estratégica com a NVIDIA. Sua visão compartilhada visa capacitar os trabalhadores do conhecimento e ampliar a produtividade dos usuários Dropbox, especificamente por meio do aproveitamento da Inteligência Artificial (IA).

Dropbox incorporou tecnologias de IA e aprendizado de máquina em sua oferta principal com a intenção de ampliar a produtividade do cliente. As ferramentas fáceis de usar da NVIDIA desempenham um papel fundamental nesta fase, fornecendo a plataforma para Dropbox lançar novos recursos de IA que enriquecem o conteúdo e também os fluxos de trabalho de processo.

O destaque desta parceria visa ampliar o espectro de recursos de IA do Dropbox. Isto é conseguido através da implantação de IA generativa personalizada que refinaria significativamente a precisão da pesquisa, melhoraria a organização e economizaria fluxos de trabalho em conteúdo em nuvem para a grande base de usuários da plataforma.

Dropbox tem grandes planos de empregar a tecnologia inovadora de IA da NVIDIA, incorporando seus AI Foundation Models, software AI Enterprise e computação acelerada. O objetivo é fortalecer seus itens baseados em IA, como Dropbox Dash (um recurso de pesquisa multiplataforma) e Dropbox AI, que permite aos usuários sondar consultas e obter resumos de arquivos volumosos.

Graças aos modelos NVIDIA AI Foundation e à estrutura NeMo, Dropbox agora pode ajustar grandes modelos de linguagem (LLMs) para um fluxo de informações individualizado e relevante – tudo isso preservando a segurança, a privacidade e a transparência.

Drew Houston, cofundador e CEO do Dropbox, exaltou o potencial das tecnologias generativas de IA recentemente avançadas. Segundo ele, esses avanços podem revolucionar o trabalho do conhecimento e também lidar com diversos pontos problemáticos relacionados à organização, priorização e foco.

Além disso, ele expressou entusiasmo com a parceria com a NVIDIA e a perspectiva de explorar sua tecnologia de novas maneiras para oferecer aos seus clientes experiências altamente personalizadas e orientadas por IA. Ele acrescentou que a IA tem potencial, não apenas para automatizar tarefas rotineiras e aumentar a nossa criatividade, mas para nos ajudar a realizar um trabalho mais significativo.”

Além disso, Dropbox tem a capacidade de melhorar significativamente o desempenho de inferência usando o software NVIDIA AI Enterprise. Este recurso inclui o Triton Inference Server e o TensorRT-LLM, destinados a aplicações de produção de IA.

