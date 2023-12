Dropbox si allea con NVIDIA per rafforzare la produttività dei clienti con l'intelligenza artificiale generativa

Dropbox ha migliorato la propria produttività grazie all'alleanza strategica con NVIDIA. La loro visione condivisa mira a potenziare i lavoratori della conoscenza e ad amplificare la produttività per gli utenti Dropbox, in particolare sfruttando l'intelligenza artificiale (AI).

Dropbox ha integrato le tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning nella sua offerta principale con l'intento di amplificare la produttività dei clienti. Gli strumenti di facile utilizzo di NVIDIA svolgono un ruolo fondamentale in questa fase, fornendo a Dropbox la piattaforma per il debutto di nuove funzionalità di intelligenza artificiale che arricchiscono i contenuti ed elaborano i flussi di lavoro.

Il clou di questa partnership mira ad ampliare lo spettro delle funzionalità AI di Dropbox. Ciò si ottiene implementando un’intelligenza artificiale generativa personalizzata che perfezionerebbe in modo significativo la precisione della ricerca, migliorerebbe l’organizzazione ed economizzerebbe i flussi di lavoro nei contenuti cloud per l’ampia base di utenti della piattaforma.

Dropbox ha grandi progetti per l'utilizzo dell'innovativa tecnologia AI di NVIDIA, incorporando i suoi modelli AI Foundation Models, il software AI Enterprise e l'elaborazione accelerata. L'obiettivo è rafforzare i propri elementi basati sull'intelligenza artificiale come Dropbox Dash (una funzionalità di ricerca multipiattaforma) e Dropbox AI che consente agli utenti di sondare query e ottenere riepiloghi su file voluminosi.

Grazie ai modelli NVIDIA AI Foundation Models e alla struttura NeMo, Dropbox può ora modificare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per un flusso di informazioni personalizzato e pertinente, il tutto preservando sicurezza, privacy e trasparenza.

Drew Houston, co-fondatore e CEO di Dropbox, ha esaltato il potenziale delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa recentemente avanzate. Secondo lui, questi progressi potrebbero rivoluzionare il lavoro cognitivo e anche affrontare diversi punti critici legati all’organizzazione, alla definizione delle priorità e alla concentrazione.

Inoltre, ha espresso entusiasmo per la loro partnership con NVIDIA e la prospettiva di sfruttare la loro tecnologia in modi nuovi per offrire ai propri clienti esperienze altamente personalizzate e basate sull'intelligenza artificiale. Ha aggiunto che l’intelligenza artificiale ha potenzialmente il potenziale non solo per automatizzare le attività di routine e aumentare la nostra creatività, ma anche per aiutarci a realizzare lavori più significativi”.

Oltre a ciò, Dropbox ha la capacità di migliorare significativamente le prestazioni di inferenza utilizzando il software NVIDIA AI Enterprise. Questa funzionalità include Triton Inference Server e TensorRT-LLM, destinati alle applicazioni IA di produzione.

Piattaforme come AppMaster offrono funzionalità rivoluzionarie che riuniscono i processi di sviluppo in un unico spazio integrato: dalla strutturazione del database, alla progettazione dei processi aziendali e alla creazione endpoint per il backend fino alle interfacce drag and drop, scripting della logica dei componenti e interattività completa per applicazioni web e mobili. Tutti questi, resi considerevolmente più veloci e più convenienti, stanno diventando la nuova norma nel settore tecnologico, proprio come le iniziative intraprese da Dropbox e NVIDIA.