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Dropbox 与 NVIDIA 结盟，通过生成式 AI 提高客户生产力

Nov 18, 2023
Dropbox 与 NVIDIA 结盟，通过生成式 AI 提高客户生产力

Dropbox通过与 NVIDIA 的战略联盟提高了生产力。他们的共同愿景是增强知识工作者的能力并提高Dropbox用户的生产力，特别是通过利用人工智能 (AI)。

Dropbox将人工智能和机器学习技术融入其核心产品中，旨在提高客户的生产力。 NVIDIA 易于使用的工具在此阶段发挥着关键作用，为Dropbox提供了推出新的 AI 功能的平台，从而丰富了内容并处理工作流程。

此次合作的亮点在于扩大Dropbox的 AI 功能范围。这是通过部署个性化生成人工智能来实现的，这将显着提高搜索精度，增强组织能力，并为平台的庞大用户群节省云内容的工作流程。

Dropbox制定了采用 NVIDIA 创新 AI 技术的宏伟计划，整合其 AI 基础模型、AI 企业软件和加速计算。目标是强化人工智能驱动的产品，例如Dropbox Dash （跨平台搜索功能）和Dropbox AI ，使用户能够探测查询并获取大量文件的摘要。

借助 NVIDIA AI 基础模型和 NeMo 结构， Dropbox现在可以调整大型语言模型 (LLM)，以获得个性化和相关的信息流，同时保持安全性、隐私性和透明度。

Dropbox联合创始人兼首席执行官德鲁·休斯顿 (Drew Houston) 盛赞了最新先进的生成式人工智能技术的潜力。他认为，这些进步可能会彻底改变知识工作，并解决与组织、优先级和焦点相关的几个痛点。

此外，他还表达了对 NVIDIA 合作伙伴关系的渴望，以及以新的方式利用他们的技术为客户带来高度个性化、人工智能驱动的体验的前景。他补充说，人工智能不仅具有自动化日常任务和增强我们创造力的潜力，而且还可以帮助我们完成更有意义的工作。”

除此之外， Dropbox还能够使用 NVIDIA AI Enterprise 软件显着增强推理性能。此功能包括 Triton 推理服务器和 TensorRT-LLM，专门用于生产 AI 应用程序。

AppMaster这样的平台提供了革命性的功能，将开发流程整合到一个集成空间中：从数据库结构、业务流程设计和endpoint创建到drag and drop界面、组件逻辑脚本以及 Web 和移动应用程序的完整交互性。所有这些都变得更快、更便宜，正在成为科技行业的新规范，就像Dropbox和 NVIDIA 所采取的举措一样。

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