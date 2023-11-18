عززت Dropbox لعبتها الإنتاجية من خلال تحالفها الاستراتيجي مع NVIDIA. تهدف رؤيتهم المشتركة إلى تمكين العاملين في مجال المعرفة وزيادة الإنتاجية لمستخدمي Dropbox ، وتحديدًا من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي (AI).

قامت Dropbox بإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في عروضها الأساسية بهدف زيادة إنتاجية العملاء. تلعب أدوات NVIDIA سهلة الاستخدام دورًا محوريًا في هذه المرحلة، حيث توفر منصة لـ Dropbox لإطلاق ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تعمل على إثراء المحتوى بالإضافة إلى سير عمل العمليات.

يهدف أبرز ما في هذه الشراكة إلى توسيع نطاق ميزات الذكاء الاصطناعي في Dropbox. يتم تحقيق ذلك من خلال نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي المخصص والذي من شأنه تحسين دقة البحث بشكل كبير وتعزيز التنظيم وتوفير سير العمل في المحتوى السحابي لقاعدة المستخدمين الكبيرة للمنصة.

لدى Dropbox خطط كبيرة لتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة من NVIDIA، ودمج نماذج AI Foundation، وبرامج AI Enterprise، والحوسبة المتسارعة. الهدف هو تحصين العناصر التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل Dropbox Dash (ميزة بحث عبر الأنظمة الأساسية) و Dropbox AI التي تمكن المستخدمين من التحقيق في الاستعلامات والحصول على ملخصات عن الملفات الضخمة.

بفضل نماذج NVIDIA AI Foundation Models وبنية NeMo، يستطيع Dropbox الآن تعديل نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) لتدفق معلومات فردي وذو صلة - كل ذلك مع الحفاظ على الأمان والخصوصية والشفافية.

أشاد درو هيوستن، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Dropbox ، بإمكانات تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية المتقدمة مؤخرًا. ووفقا له، يمكن لهذه التطورات أن تحدث ثورة في العمل المعرفي، وتتعامل أيضًا مع العديد من نقاط الضعف المتعلقة بالتنظيم وتحديد الأولويات والتركيز.

علاوة على ذلك، أعرب عن حرصه على الشراكة مع NVIDIA واحتمال استغلال تقنيتها بطرق جديدة لتقديم تجارب مخصصة للغاية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لعملائها. وأضاف: من المحتمل أن يتمتع الذكاء الاصطناعي بالإمكانات، ليس فقط لأتمتة المهام الروتينية وزيادة قدرتنا على الإبداع، ولكن لمساعدتنا في إنجاز عمل أكثر فائدة.

علاوة على ذلك، يتمتع Dropbox بالقدرة على تحسين أداء الاستدلال بشكل كبير باستخدام برنامج NVIDIA AI Enterprise. تشتمل هذه الميزة على Triton Inference Server وTensorRT-LLM، المخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي للإنتاج.

تقدم منصات مثل AppMaster ميزات ثورية تجمع عمليات التطوير في مساحة واحدة متكاملة: بدءًا من هيكلة قاعدة البيانات، وتصميم عمليات الأعمال، وإنشاء endpoint للواجهة الخلفية، ووصولاً إلى واجهات drag and drop ، والبرمجة النصية المنطقية للمكونات، والتفاعل الكامل لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. كل هذه الأمور، التي أصبحت أسرع بكثير وبأسعار معقولة، أصبحت المعيار الجديد في صناعة التكنولوجيا، تمامًا مثل المبادرات التي اتخذتها Dropbox وNVIDIA.