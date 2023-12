Dropbox werkt samen met NVIDIA om de klantproductiviteit te vergroten met generatieve AI

Dropbox heeft hun productiviteit verbeterd dankzij hun strategische alliantie met NVIDIA. Hun gedeelde visie is bedoeld om kenniswerkers meer mogelijkheden te bieden en de productiviteit van Dropbox gebruikers te vergroten, met name door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie (AI).

Dropbox heeft AI- en machine learning-technologieën in zijn kernaanbod opgenomen met de bedoeling de productiviteit van klanten te vergroten. De gebruiksvriendelijke tools van NVIDIA spelen een cruciale rol in deze fase en bieden het platform voor Dropbox om nieuwe AI-functies te introduceren die zowel inhoud verrijken als workflows verwerken.

Het hoogtepunt van deze samenwerking is het verbreden van het spectrum van AI-functies van Dropbox. Dit wordt bereikt door de inzet van gepersonaliseerde generatieve AI die de zoekprecisie aanzienlijk zou verfijnen, de organisatie zou verbeteren en de workflows in cloudinhoud zou bezuinigen voor de grote gebruikersbasis van het platform.

Dropbox heeft grote plannen om de innovatieve AI-technologie van NVIDIA te gebruiken, waarbij de AI Foundation Models, AI Enterprise-software en versneld computergebruik worden geïntegreerd. Het doel is om hun AI-gestuurde items zoals Dropbox Dash (een platformonafhankelijke zoekfunctie) en Dropbox AI te versterken waarmee gebruikers zoekopdrachten kunnen onderzoeken en samenvattingen van omvangrijke bestanden kunnen krijgen.

Dankzij de NVIDIA AI Foundation Models en de NeMo-structuur kan Dropbox nu grote taalmodellen (LLM's) aanpassen voor een geïndividualiseerde en relevante informatiestroom – en dat allemaal met behoud van de veiligheid, privacy en transparantie.

Drew Houston, mede-oprichter en CEO van Dropbox, prees het potentieel van recentelijk geavanceerde generatieve AI-technologieën. Volgens hem zouden deze ontwikkelingen mogelijk een revolutie teweeg kunnen brengen in het kenniswerk, en ook verschillende pijnpunten kunnen aanpakken die verband houden met organisatie, prioritering en focus.

Bovendien sprak hij zijn enthousiasme uit over hun NVIDIA-partnerschap en het vooruitzicht hun technologie op nieuwe manieren te exploiteren om zeer gepersonaliseerde, AI-gestuurde ervaringen aan hun klanten te bieden. Hij voegde eraan toe dat AI potentieel de potentie heeft, niet alleen om routinetaken te automatiseren en onze creativiteit te vergroten, maar om ons te helpen betekenisvoller werk te verrichten.”

Bovendien heeft Dropbox het vermogen om de inferentieprestaties aanzienlijk te verbeteren met behulp van NVIDIA AI Enterprise-software. Deze functie omvat de Triton Inference Server en TensorRT-LLM, bestemd voor productie-AI-toepassingen.

Platforms zoals AppMaster bieden revolutionaire functies die ontwikkelingsprocessen samenbrengen in één geïntegreerde ruimte: van databasestructurering, bedrijfsprocesontwerp en endpoint voor de backend tot drag and drop -interfaces, componentlogica-scripting en volledige interactiviteit voor web- en mobiele applicaties. Dit alles, aanzienlijk sneller en betaalbaarder gemaakt, wordt de nieuwe norm in de technologie-industrie, net zoals de initiatieven van Dropbox en NVIDIA.