Dropbox, NVIDIA ile İşbirliği Yaparak Üretken Yapay Zekayla Müşteri Üretkenliğini Artırıyor

Dropbox NVIDIA ile yaptığı stratejik ittifakla üretkenlik oyununu bir üst seviyeye taşıdı. Paylaşılan vizyonları, özellikle Yapay Zekadan (AI) yararlanarak bilgi çalışanlarını güçlendirmeyi ve Dropbox kullanıcılarının üretkenliğini artırmayı amaçlıyor.

Dropbox müşteri verimliliğini artırmak amacıyla yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini temel teklifine dahil etti. NVIDIA'nın kullanımı kolay araçları bu aşamada çok önemli bir rol oynuyor ve Dropbox içeriği ve süreç iş akışlarını zenginleştiren yeni yapay zeka özelliklerini sunması için platform sağlıyor.

Bu ortaklığın öne çıkan özelliği Dropbox yapay zeka özellikleri yelpazesini genişletmeyi amaçlıyor. Bu, platformun geniş kullanıcı tabanı için arama hassasiyetini önemli ölçüde iyileştirecek, organizasyonu geliştirecek ve bulut içeriğindeki iş akışlarını ekonomikleştirecek kişiselleştirilmiş üretken yapay zekanın dağıtılmasıyla gerçekleştirilir.

Dropbox, Yapay Zeka Temel Modellerini, Yapay Zeka Kurumsal yazılımını ve hızlandırılmış bilgi işlemi birleştirerek NVIDIA'nın yenilikçi Yapay Zeka teknolojisini kullanma konusunda büyük planları var. Amaç, Dropbox Dash (platformlar arası arama özelliği) ve kullanıcıların sorguları incelemesine ve hacimli dosyalar hakkında özetler almasına olanak tanıyan Dropbox AI gibi AI odaklı öğeleri güçlendirmektir.

NVIDIA AI Temel Modelleri ve NeMo yapısı sayesinde Dropbox artık kişiselleştirilmiş ve ilgili bilgi akışı için büyük dil modellerinde (LLM'ler) ince ayar yapabiliyor; üstelik tüm bunları yaparken güvenliği, gizliliği ve şeffaflığı da koruyor.

Dropbox kurucu ortağı ve CEO'su Drew Houston, son zamanlarda gelişmiş üretken yapay zeka teknolojilerinin potansiyelini övdü. Ona göre, bu ilerlemeler muhtemelen bilgi çalışmalarında devrim yaratabilir ve aynı zamanda organizasyon, önceliklendirme ve odaklanma ile ilgili çeşitli sıkıntılı noktaların üstesinden gelebilir.

Ayrıca, NVIDIA ortaklıkları konusundaki istekliliğini ve müşterilerine son derece kişiselleştirilmiş, yapay zeka odaklı deneyimler sunmak için teknolojilerinden yeni şekillerde yararlanma umutlarını dile getirdi. Yapay zekanın yalnızca rutin görevleri otomatikleştirmek ve yaratıcılığımızı artırmak için değil, aynı zamanda daha anlamlı işler başarmamıza yardımcı olma potansiyeline de sahip olduğunu ekledi."

Üstelik Dropbox, NVIDIA AI Enterprise yazılımını kullanarak çıkarım performansını önemli ölçüde artırma kapasitesine sahiptir. Bu özellik, üretim yapay zeka uygulamaları için ayrılmış Triton Inference Server'ı ve TensorRT-LLM'yi içerir.

AppMaster gibi platformlar, geliştirme süreçlerini tek bir entegre alanda bir araya getiren devrim niteliğinde özellikler sunuyor: veritabanı yapılandırmasından, iş süreci tasarımına ve arka uç için endpoint oluşturmadan drag and drop arayüzlerine, bileşen mantığı komut dosyası oluşturma ve web ve mobil uygulamalar için tam etkileşime kadar. Önemli ölçüde daha hızlı ve daha uygun fiyatlı hale getirilen tüm bunlar, tıpkı Dropbox ve NVIDIA'nın başlattığı girişimler gibi, teknoloji endüstrisinde yeni norm haline geliyor.