Партнеры Dropbox и NVIDIA повысят производительность клиентов с помощью генеративного искусственного интеллекта

Dropbox повысил производительность благодаря стратегическому альянсу с NVIDIA. Их общее видение направлено на расширение возможностей интеллектуальных работников и повышение производительности пользователей Dropbox, в частности, за счет использования искусственного интеллекта (ИИ).

Dropbox внедрил технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в свое основное предложение с целью повышения продуктивности клиентов. Простые в использовании инструменты NVIDIA играют ключевую роль на этом этапе, предоставляя Dropbox платформу для внедрения новых функций искусственного интеллекта, которые обогащают контент, а также обрабатывают рабочие процессы.

Главной целью этого партнерства является расширение спектра функций искусственного интеллекта Dropbox. Это достигается за счет внедрения персонализированного генеративного искусственного интеллекта, который значительно повысит точность поиска, улучшит организацию и сэкономит рабочие процессы в облачном контенте для большой базы пользователей платформы.

У Dropbox большие планы по использованию инновационной технологии искусственного интеллекта NVIDIA, включающей модели AI Foundation, программное обеспечение AI Enterprise и ускоренные вычисления. Цель состоит в том, чтобы укрепить свои элементы, управляемые искусственным интеллектом, такие как Dropbox Dash (функция кросс-платформенного поиска) и Dropbox AI, который позволяет пользователям проверять запросы и получать сводные данные по объемным файлам.

Благодаря моделям NVIDIA AI Foundation и структуре NeMo Dropbox теперь может настраивать большие языковые модели (LLM) для индивидуального и актуального информационного потока, сохраняя при этом безопасность, конфиденциальность и прозрачность.

Дрю Хьюстон, соучредитель и генеральный директор Dropbox, высоко оценил потенциал недавно разработанных технологий генеративного искусственного интеллекта. По его словам, эти достижения могут произвести революцию в информационной работе, а также решить несколько проблем, связанных с организацией, расстановкой приоритетов и концентрацией внимания.

Кроме того, он выразил энтузиазм по поводу партнерства с NVIDIA и перспектив использования их технологий новыми способами, чтобы предоставить своим клиентам высоко персонализированный опыт на основе искусственного интеллекта. Он добавил, что ИИ потенциально обладает потенциалом не только для автоматизации рутинных задач и повышения нашей креативности, но и для помощи нам в выполнении более значимой работы».

Кроме того, Dropbox может значительно повысить производительность вывода с помощью программного обеспечения NVIDIA AI Enterprise. Эта функция включает сервер вывода Triton и TensorRT-LLM, предназначенные для производственных приложений искусственного интеллекта.

Такие платформы, как AppMaster предлагают революционные функции, которые объединяют процессы разработки в едином интегрированном пространстве: от структурирования базы данных, проектирования бизнес-процессов и создания endpoint для серверной части до drag and drop интерфейсов, написания сценариев логики компонентов и полной интерактивности для веб- и мобильных приложений. Все это, сделанное значительно быстрее и доступнее, становится новой нормой в технологической индустрии, во многом подобно инициативам Dropbox и NVIDIA.