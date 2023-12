Dropbox arbeitet mit NVIDIA zusammen, um die Kundenproduktivität mit generativer KI zu steigern

Dropbox steigerte seine Produktivität durch die strategische Allianz mit NVIDIA. Ihre gemeinsame Vision zielt darauf ab, Wissensarbeiter zu stärken und die Produktivität von Dropbox Benutzern zu steigern, insbesondere durch den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI).

Dropbox hat KI- und maschinelle Lerntechnologien in sein Kernangebot integriert, um die Kundenproduktivität zu steigern. Die benutzerfreundlichen Tools von NVIDIA spielen in dieser Phase eine entscheidende Rolle und bieten Dropbox die Plattform für die Einführung neuer KI-Funktionen, die sowohl Inhalte als auch Prozessabläufe bereichern.

Der Höhepunkt dieser Partnerschaft besteht darin, das KI-Funktionsspektrum von Dropbox zu erweitern. Dies wird durch den Einsatz personalisierter generativer KI erreicht, die die Suchgenauigkeit erheblich verfeinern, die Organisation verbessern und Arbeitsabläufe in Cloud-Inhalten für die große Benutzerbasis der Plattform wirtschaftlicher machen würde.

Dropbox hat große Pläne, die innovative KI-Technologie von NVIDIA einzusetzen und seine AI Foundation-Modelle, AI Enterprise-Software und beschleunigtes Computing zu integrieren. Das Ziel besteht darin, ihre KI-gesteuerten Elemente wie Dropbox Dash (eine plattformübergreifende Suchfunktion) und Dropbox AI zu stärken, die es Benutzern ermöglichen, Abfragen zu prüfen und Zusammenfassungen zu umfangreichen Dateien zu erhalten.

Dank der NVIDIA AI Foundation Models und der NeMo-Struktur kann Dropbox jetzt große Sprachmodelle (LLMs) für einen individuellen und relevanten Informationsfluss optimieren – und das alles unter Wahrung von Sicherheit, Datenschutz und Transparenz.

Drew Houston, Mitbegründer und CEO von Dropbox, lobte das Potenzial der kürzlich fortschrittlichen generativen KI-Technologien. Ihm zufolge könnten diese Fortschritte möglicherweise die Wissensarbeit revolutionieren und auch mehrere Probleme im Zusammenhang mit Organisation, Priorisierung und Fokus lösen.

Darüber hinaus äußerte er seine Begeisterung über die Partnerschaft mit NVIDIA und die Aussicht, ihre Technologie auf neue Weise zu nutzen, um ihren Kunden hochgradig personalisierte, KI-gesteuerte Erlebnisse zu bieten. Er fügte hinzu, dass KI potenziell das Potenzial hat, nicht nur Routineaufgaben zu automatisieren und unsere Kreativität zu steigern, sondern uns auch dabei zu helfen, sinnvollere Arbeit zu leisten.“

Darüber hinaus verfügt Dropbox über die Fähigkeit, die Inferenzleistung mithilfe der NVIDIA AI Enterprise-Software erheblich zu verbessern. Diese Funktion umfasst den Triton Inference Server und TensorRT-LLM, die für Produktions-KI-Anwendungen vorgesehen sind.

