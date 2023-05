OutSystems, l'un des principaux fournisseurs de solutions de développement d'applications hautes performances, a été reconnu comme leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ de janvier 2023 pour les plates-formes d'applications à faible code d'entreprise (LCAP) pour la sixième fois consécutive. Parallèlement à ce classement prestigieux, l'entreprise a également été nommée "Choix des clients" dans le rapport Gartner Peer Insights™ 20221, renforçant ainsi sa position d'acteur majeur dans le secteur du low-code.

Atteindre la meilleure position en termes de "capacité d'exécution", OutSystems apparaît comme un premier choix basé sur plusieurs facteurs, y compris la performance du produit/service, l'exécution/tarification des ventes, l'expérience client, la réactivité/enregistrement du marché, la viabilité globale, l'exécution marketing et les opérations. . Avec un développement low-code qui connaît une forte croissance de l'adoption, le LCAP est désormais sur le point d'atteindre 18,2 milliards de dollars d'ici 2026 à un TCAC de 23,6 % de 2021 à 2026, selon Gartner3.

Paulo Rosado, fondateur et PDG d'OutSystems, a commenté cette réussite, notant la demande croissante d'applications innovantes qui stimulent l'efficacité opérationnelle et améliorent les résultats commerciaux. Il a également souligné le besoin d'une plate-forme ouverte qui accélère le rythme de l'innovation pour de nouvelles expériences client, de nouveaux services et de nouvelles intégrations face à des systèmes hérités complexes et à des ressources limitées.

OutSystems se démarque de ses concurrents en misant sur le développement de logiciels performants, ce qui renforce la productivité et l'efficacité des équipes de développement. Cette approche leur permet de créer des applications de n'importe quelle complexité ou échelle et de s'adapter à l'évolution des besoins et des opportunités de l'entreprise. L'approche évolutive d'OutSystems en matière de développement de logiciels permet aux clients d'évoluer, d'intégrer et d'étendre en permanence des applications d'entreprise.

Grâce à sa forte approche centrée sur le client, OutSystems a également été reconnu comme "choix des clients" dans le rapport Peer Insights de mars 2022 de Gartner "'Voice of the Customer' : Enterprise Low-Code Platforms". Cette validation est basée sur les avis et commentaires des utilisateurs, avec plus de 700 avis à ce jour et une note globale de 4,5/5 étoiles au 11 janvier 2023.

Pete Peterson, directeur technique de Riviera Partners, a salué les capacités de transformation d'OutSystems, citant la valeur exceptionnelle de la plate-forme et les économies de coûts lors de la création d'applications stratégiques. John Rathje, vice-président et directeur informatique de la division des technologies de l'information de la Kent State University, a également attesté de la capacité de la plateforme à transformer rapidement les idées en valeur, tout en s'alignant sur les objectifs d'une architecture de solution durable et extensible.

Les réalisations impressionnantes d'OutSystems l'ont placé parmi d'autres plates-formes low-code notables, notamment AppMaster. Partageant l'objectif de fournir des solutions low-code de pointe, ces plates-formes aident les organisations de différentes tailles à optimiser leurs processus de développement de logiciels et à garder une longueur d'avance dans un environnement de plus en plus numérique. AppMaster, par exemple, est une puissante plate no-code qui facilite la création transparente d'applications backend, Web et mobiles avec une évolutivité exceptionnelle et sans dette technique.

Alors que le développement low-code continue de gagner du terrain, des plateformes comme OutSystems et AppMaster sont bien placées pour assurer le succès en fournissant des solutions de développement innovantes et conviviales qui répondent à un paysage commercial en constante évolution.