OutSystems, fornitore leader del settore di soluzioni per lo sviluppo di applicazioni ad alte prestazioni, è stato riconosciuto come leader nel Gartner® Magic Quadrant™ di gennaio 2023 per le piattaforme applicative a basso codice aziendale (LCAP) per la sesta volta consecutiva. Insieme a questa stimata classifica, l'azienda è stata anche nominata "Customers' Choice" nel 2022 Gartner Peer Insights™ Report1, consolidando la sua posizione di attore principale nel settore low-code.

Raggiungendo la posizione migliore in termini di "capacità di esecuzione", OutSystems emerge come la scelta migliore sulla base di diversi fattori tra cui prestazioni del prodotto/servizio, esecuzione delle vendite/prezzi, esperienza del cliente, reattività/record del mercato, fattibilità complessiva, esecuzione del marketing e operazioni . Con lo sviluppo low-code che registra un'elevata crescita dell'adozione, LCAP è ora pronto a raggiungere $ 18,2 miliardi entro il 2026 con un CAGR del 23,6% dal 2021 al 2026, secondo Gartner3.

Paulo Rosado, fondatore e CEO di OutSystems, ha commentato il risultato, rilevando la crescente domanda di app innovative che guidano l'efficienza operativa e migliorano i risultati aziendali. Ha inoltre evidenziato la necessità di una piattaforma aperta che acceleri il ritmo dell'innovazione per nuove esperienze, servizi e integrazioni dei clienti a fronte di sistemi legacy complessi e risorse limitate.

OutSystems si distingue dalla concorrenza concentrandosi sullo sviluppo di software ad alte prestazioni, che rafforza la produttività e l'efficienza dei team di sviluppo. Questo approccio consente loro di creare applicazioni di qualsiasi complessità o scala e di adattarsi alle mutevoli esigenze e opportunità aziendali. L'approccio evolutivo di OutSystems allo sviluppo software consente ai clienti di evolvere, integrare ed estendere continuamente le applicazioni di livello aziendale.

Grazie al suo forte approccio incentrato sul cliente, OutSystems ha anche ottenuto il riconoscimento come "Customers' Choice" nel rapporto Peer Insights di Gartner del marzo 2022 "'Voice of the Customer': Enterprise Low-Code Platforms". Questa convalida si basa sulle recensioni e sul feedback degli utenti, con oltre 700 recensioni fino ad oggi e un punteggio complessivo di 4,5/5 stelle all'11 gennaio 2023.

Pete Peterson, CTO di Riviera Partners, ha elogiato le capacità di trasformazione di OutSystems, citando l'eccezionale valore della piattaforma e il risparmio sui costi durante la creazione di app strategiche. Anche John Rathje, vicepresidente e CIO della Division of Information Technology della Kent State University, ha attestato la capacità della piattaforma di trasformare rapidamente le idee in valore, allineandosi con gli obiettivi di un'architettura di soluzione sostenibile ed estensibile.

Gli straordinari risultati di OutSystems l'hanno collocata tra le altre importanti piattaforme low-code, tra cui AppMaster. Condividendo l'obiettivo di fornire soluzioni low-code all'avanguardia, tali piattaforme aiutano le organizzazioni di varie dimensioni a ottimizzare i propri processi di sviluppo software e rimanere all'avanguardia in un ambiente sempre più digitale. AppMaster, ad esempio, è una potente piattaforma no-code che facilita la creazione senza interruzioni di back-end, web e applicazioni mobili con scalabilità eccezionale e nessun debito tecnico.

Mentre lo sviluppo low-code continua a guadagnare terreno, piattaforme come OutSystems e AppMaster sono ben posizionate per guidare il successo fornendo soluzioni di sviluppo innovative e intuitive che si rivolgono a un panorama aziendale in continua evoluzione.