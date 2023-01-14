OutSystems, ведущий в отрасли поставщик высокопроизводительных решений для разработки приложений, был признан лидером в отчете Gartner® Magic Quadrant™ за январь 2023 года для корпоративных платформ приложений с малым кодом (LCAP) в шестой раз подряд. Наряду с этим уважаемым рейтингом компания также была названа «Выбором клиентов» в отчете Gartner Peer Insights™ за 2022 год1, что укрепило ее положение в качестве крупного игрока в секторе low-code.

Достигнув наилучшего положения с точки зрения «возможности выполнения», OutSystems становится лучшим выбором на основе нескольких факторов, включая производительность продукта / услуги, осуществление продаж / ценообразование, качество обслуживания клиентов, реакцию на рынок / репутацию, общую жизнеспособность, маркетинговое исполнение и операции. . По данным Gartner3, благодаря разработке low-code, свидетельствующей о быстром росте внедрения, LCAP теперь может достичь 18,2 млрд долларов к 2026 году при среднегодовом темпе роста 23,6% с 2021 по 2026 год.

Пауло Росадо, основатель и генеральный директор OutSystems, прокомментировал это достижение, отметив растущий спрос на инновационные приложения, повышающие эффективность работы и улучшающие бизнес-результаты. Он также подчеркнул потребность в открытой платформе, которая ускоряет темпы инноваций для нового клиентского опыта, услуг и интеграции в условиях сложных устаревших систем и ограниченных ресурсов.

OutSystems отличается от конкурентов тем, что уделяет особое внимание разработке высокопроизводительного программного обеспечения, что повышает производительность и эффективность команд разработчиков. Этот подход позволяет им создавать приложения любой сложности и масштаба и адаптироваться к изменяющимся бизнес-требованиям и возможностям. Эволюционный подход OutSystems к разработке программного обеспечения позволяет клиентам постоянно развивать, интегрировать и расширять приложения корпоративного уровня.

Благодаря строгому подходу, ориентированному на клиента, OutSystems также получила признание как «Выбор клиентов» в отчете Gartner Peer Insights за март 2022 года «Голос клиента: корпоративные платформы с низким кодом». Эта проверка основана на отзывах и отзывах пользователей, на сегодняшний день более 700 отзывов и общая оценка 4,5/5 звезд по состоянию на 11 января 2023 года.

Пит Петерсон, технический директор Riviera Partners, высоко оценил преобразующие возможности OutSystems, отметив исключительную ценность платформы и экономию средств при создании стратегических приложений. Джон Ратье, вице-президент и ИТ-директор отдела информационных технологий Кентского государственного университета, также подтвердил способность платформы быстро преобразовывать идеи в ценность, согласовываясь с целями создания устойчивой и расширяемой архитектуры решения.

Впечатляющие достижения OutSystems поставили ее в ряд с другими известными low-code платформами, включая AppMaster. Разделяя цель предоставления передовых решений low-code, такие платформы помогают организациям разного размера оптимизировать свои процессы разработки программного обеспечения и оставаться впереди во все более цифровой среде. Например, AppMaster — это мощная платформа no-code, которая упрощает создание внутренних, веб-приложений и мобильных приложений с исключительной масштабируемостью и отсутствием технического долга.

Поскольку разработка low-code продолжает набирать обороты, такие платформы, как OutSystems и AppMaster, имеют хорошие возможности для достижения успеха, предоставляя инновационные, удобные для пользователя решения для разработки, соответствующие постоянно меняющейся бизнес-среде.