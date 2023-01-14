OutSystems 是业界领先的高性能应用程序开发解决方案提供商，连续第六次被评为 2023 年 1 月 Gartner® 企业低代码应用程序平台 (LCAP) 魔力象限™ 的领导者。除了这一备受推崇的排名，该公司还在 2022 年 Gartner Peer Insights™ 报告1中被评为“客户之选”，巩固了其作为low-code领域主要参与者的地位。

OutSystems 在“执行能力”方面达到最佳位置，成为基于多种因素的首选，包括产品/服务性能、销售执行/定价、客户体验、市场响应/记录、整体可行性、营销执行和运营.根据 Gartner3 的数据，随着low-code开发的采用率大幅增长，LCAP 现在有望在 2026 年达到 182 亿美元，从 2021 年到 2026 年的复合年增长率为 23.6%。

OutSystems 创始人兼首席执行官保罗·罗萨多 (Paulo Rosado) 对这一成就发表了评论，指出人们对推动运营效率和改善业务成果的创新应用程序的需求不断增长。他还强调需要一个开放平台，以在面对复杂的遗留系统和有限资源的情况下加快新客户体验、服务和集成的创新步伐。

OutSystems 通过专注于提高开发团队的生产力和效率的高性能软件开发，使自己在竞争对手中脱颖而出。这种方法使他们能够构建任何复杂性或规模的应用程序，并适应不断变化的业务需求和机会。 OutSystems 的软件开发进化方法使客户能够不断进化、集成和扩展企业级应用程序。

由于其强大的以客户为中心的方法，OutSystems 还在 Gartner 2022 年 3 月的 Peer Insights“‘客户之声’：企业低代码平台”报告中获得了“客户选择”的认可。此验证基于用户评论和反馈，截至 2023 年 1 月 11 日，已有 700 多条评论，总评分为 4.5/5 星。

Riviera Partners 的首席技术官皮特·彼得森 (Pete Peterson) 赞扬了 OutSystems 的变革能力，并指出该平台在构建战略应用程序时具有非凡的价值和成本节约。肯特州立大学信息技术部副总裁兼首席信息官 John Rathje 也证明了该平台能够快速将想法转化为价值，同时与可持续和可扩展的解决方案架构目标保持一致。

OutSystems 令人印象深刻的成就使其跻身于其他著名的low-code平台之列，包括AppMaster 。此类平台的共同目标是提供尖端的low-code解决方案，可帮助不同规模的组织优化其软件开发流程，并在日益数字化的环境中保持领先地位。例如， AppMaster是一个功能强大的no-code平台，可促进无缝后端、Web 和移动应用程序的创建，具有出色的可扩展性和无技术债务。

随着low-code开发继续受到关注，OutSystems 和AppMaster等平台已做好充分准备，通过提供创新的、用户友好的开发解决方案来满足不断变化的业务环境，从而推动成功。