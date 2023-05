OutSystems, een toonaangevende leverancier van hoogwaardige oplossingen voor applicatieontwikkeling, is voor de zesde achtereenvolgende keer erkend als leider in het Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Low-Code Application Platforms (LCAP) van januari 2023. Naast deze gewaardeerde ranking is het bedrijf ook uitgeroepen tot "Customers' Choice" in het Gartner Peer Insights™ Report 20221, waarmee het zijn positie als belangrijke speler in de low-code sector verstevigt.

Door de beste positie te bereiken in termen van "vermogen om uit te voeren", komt OutSystems naar voren als een topkeuze op basis van verschillende factoren, waaronder product- / dienstprestaties, verkoopuitvoering / prijsstelling, klantervaring, marktresponsiviteit / staat van dienst, algehele levensvatbaarheid, marketinguitvoering en operaties . Nu low-code ontwikkeling een hoge acceptatiegroei kent, is LCAP nu klaar om $ 18,2 miljard te bereiken tegen 2026 bij een CAGR van 23,6% van 2021 tot 2026, volgens Gartner3.

Paulo Rosado, oprichter en CEO van OutSystems, gaf commentaar op de prestatie en wees op de groeiende vraag naar innovatieve apps die de operationele efficiëntie stimuleren en de bedrijfsresultaten verbeteren. Hij benadrukte ook de behoefte aan een open platform dat het innovatietempo versnelt voor nieuwe klantervaringen, diensten en integraties in het licht van complexe verouderde systemen en beperkte middelen.

OutSystems onderscheidt zich van concurrenten door zich te richten op hoogwaardige softwareontwikkeling, die de productiviteit en efficiëntie van ontwikkelteams verhoogt. Deze aanpak stelt hen in staat om applicaties van elke complexiteit of schaal te bouwen en zich aan te passen aan veranderende zakelijke vereisten en kansen. OutSystems' evolutionaire benadering van softwareontwikkeling stelt klanten in staat om applicaties op bedrijfsniveau voortdurend te ontwikkelen, te integreren en uit te breiden.

Dankzij de sterke klantgerichte benadering kreeg OutSystems ook erkenning als "Customers' Choice" in Gartner's maart 2022 Peer Insights-rapport "'Voice of the Customer': Enterprise Low-Code Platforms". Deze validatie is gebaseerd op gebruikersrecensies en feedback, met tot nu toe meer dan 700 beoordelingen en een algemene score van 4,5/5 sterren op 11 januari 2023.

Pete Peterson, CTO van Riviera Partners, prees de transformatieve mogelijkheden van OutSystems en noemde de uitzonderlijke waarde en kostenbesparingen van het platform bij het bouwen van strategische apps. John Rathje, Vice President en CIO van de afdeling Informatietechnologie van Kent State University, getuigde ook van het vermogen van het platform om ideeën snel om te zetten in waarde, terwijl het aansluit bij de doelstellingen voor duurzame en uitbreidbare oplossingsarchitectuur.

De indrukwekkende prestaties van OutSystems hebben het tussen andere opmerkelijke low-code platforms geplaatst, waaronder AppMaster. Dergelijke platforms delen het doel om geavanceerde low-code oplossingen te bieden en helpen organisaties van verschillende groottes hun softwareontwikkelingsprocessen te optimaliseren en voorop te blijven in een steeds digitaler wordende omgeving. AppMaster is bijvoorbeeld een krachtig platform no-code dat naadloze backend-, web- en mobiele applicaties mogelijk maakt met uitzonderlijke schaalbaarheid en zonder technische schulden.

Naarmate low-code ontwikkeling aan kracht wint, zijn platforms zoals OutSystems en AppMaster goed gepositioneerd om succes te stimuleren door innovatieve, gebruiksvriendelijke ontwikkelingsoplossingen te bieden die inspelen op een steeds veranderend zakelijk landschap.