OutSystems, wiodący w branży dostawca wysokowydajnych rozwiązań do tworzenia aplikacji, po raz szósty z rzędu został uznany za Lidera w zestawieniu Gartner® Magic Quadrant™ w styczniu 2023 r. dla platform aplikacji niskokodowych (LCAP) dla przedsiębiorstw. Oprócz tego cenionego rankingu, firma została również uznana za „Wybór klientów” w raporcie Gartner Peer Insights™ 20221, umacniając swoją pozycję głównego gracza w sektorze low-code.

Osiągając najlepszą pozycję pod względem „zdolności do realizacji”, OutSystems staje się najlepszym wyborem w oparciu o kilka czynników, w tym wydajność produktu/usługi, realizację sprzedaży/ceny, doświadczenie klienta, reakcję na rynek/rekord, ogólną rentowność, realizację marketingową i operacje . Według danych firmy Gartner3, przy opracowywaniu oprogramowania low-code wysokim wzroście rozpowszechnienia, LCAP może obecnie osiągnąć 18,2 miliarda dolarów do 2026 roku przy CAGR na poziomie 23,6% w latach 2021-2026.

Paulo Rosado, założyciel i dyrektor generalny OutSystems, skomentował osiągnięcie, zwracając uwagę na rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne aplikacje, które zwiększają efektywność operacyjną i poprawiają wyniki biznesowe. Podkreślił również potrzebę otwartej platformy, która przyspieszy tempo innowacji w zakresie nowych doświadczeń klientów, usług i integracji w obliczu złożonych starszych systemów i ograniczonych zasobów.

OutSystems wyróżnia się na tle konkurencji, koncentrując się na tworzeniu wysokowydajnego oprogramowania, co zwiększa produktywność i efektywność zespołów programistycznych. Takie podejście umożliwia im tworzenie aplikacji o dowolnej złożoności lub skali oraz dostosowywanie się do zmieniających się wymagań i możliwości biznesowych. Ewolucyjne podejście firmy OutSystems do tworzenia oprogramowania umożliwia klientom ciągłe rozwijanie, integrowanie i rozszerzanie aplikacji klasy korporacyjnej.

Dzięki silnemu podejściu zorientowanemu na klienta firma OutSystems zdobyła również tytuł „Wybór klientów” w raporcie Peer Insights firmy Gartner z marca 2022 r. „Głos klienta”: korporacyjne platformy niskokodowe. Ta weryfikacja opiera się na recenzjach i opiniach użytkowników, z ponad 700 dotychczasowymi recenzjami i ogólną oceną 4,5/5 gwiazdek na dzień 11 stycznia 2023 r.

Pete Peterson, CTO Riviera Partners, pochwalił możliwości transformacyjne OutSystems, powołując się na wyjątkową wartość platformy i oszczędność kosztów podczas tworzenia strategicznych aplikacji. John Rathje, wiceprezes i dyrektor ds. informatyki Wydziału Technologii Informatycznych Kent State University, również potwierdził zdolność platformy do szybkiego przekształcania pomysłów w wartość, przy jednoczesnym dostosowaniu do celów zrównoważonej i rozszerzalnej architektury rozwiązań.

Imponujące osiągnięcia firmy OutSystems umieściły ją wśród innych znaczących platform low-code, w tym AppMaster. Mając wspólny cel, jakim jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań low-code, takie platformy pomagają organizacjom różnej wielkości optymalizować procesy tworzenia oprogramowania i wyprzedzać w coraz bardziej cyfrowym środowisku. Na przykład AppMaster to potężna platforma no-code, która ułatwia bezproblemowe tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych z wyjątkową skalowalnością i brakiem zadłużenia technicznego.

W miarę jak rozwój low-code wciąż zyskuje na popularności, platformy takie jak OutSystems i AppMaster są dobrze przygotowane do odniesienia sukcesu poprzez dostarczanie innowacyjnych, przyjaznych dla użytkownika rozwiązań programistycznych, które zaspokajają stale zmieniający się krajobraz biznesowy.