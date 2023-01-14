Yüksek performanslı uygulama geliştirme çözümlerinde sektör lideri bir sağlayıcı olan OutSystems, Ocak 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Low-Code Application Platforms (LCAP)'de art arda altıncı kez Lider olarak kabul edildi. Şirket, bu saygın sıralamanın yanı sıra 2022 Gartner Peer Insights™ Raporunda1 "Müşterilerin Seçimi" olarak adlandırıldı ve low-code sektöründe önemli bir oyuncu olarak konumunu sağlamlaştırdı.

"Yürütme yeteneği" açısından en iyi konumu elde eden OutSystems, ürün/hizmet performansı, satış gerçekleştirme/fiyatlandırma, müşteri deneyimi, pazar yanıt verme/kayıt, genel uygulanabilirlik, pazarlama yürütme ve operasyonlar dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayalı olarak en iyi seçenek olarak ortaya çıkıyor. . Gartner3'e göre, low-code geliştirmenin yüksek benimseme artışına tanık olduğu LCAP, 2021'den 2026'ya kadar %23,6'lık bir YBBO ile 2026'da 18,2 milyar dolara ulaşmaya hazırlanıyor.

OutSystems'in Kurucusu ve CEO'su Paulo Rosado, operasyonel verimliliği artıran ve iş sonuçlarını iyileştiren yenilikçi uygulamalara yönelik artan talebe dikkat çekerek başarı hakkında yorum yaptı. Ayrıca, karmaşık eski sistemler ve sınırlı kaynaklar karşısında yeni müşteri deneyimleri, hizmetler ve entegrasyonlar için inovasyon hızını artıran açık bir platforma duyulan ihtiyacın altını çizdi.

OutSystems, geliştirme ekiplerinin üretkenliğini ve etkinliğini artıran yüksek performanslı yazılım geliştirmeye odaklanarak kendisini rakiplerinden ayırır. Bu yaklaşım, herhangi bir karmaşıklık veya ölçekte uygulama oluşturmalarına ve değişen iş gereksinimlerine ve fırsatlarına uyum sağlamalarına olanak tanır. OutSystems'in yazılım geliştirmeye yönelik evrimsel yaklaşımı, müşterilerin kurumsal düzeyde uygulamaları sürekli olarak geliştirmesine, entegre etmesine ve genişletmesine olanak tanır.

Güçlü müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde OutSystems, Gartner'ın Mart 2022 Peer Insights "'Müşterinin Sesi': Enterprise Low-Code Platforms" raporunda "Müşterilerin Seçimi" olarak kabul gördü. Bu doğrulama, bugüne kadar 700'den fazla inceleme ve 11 Ocak 2023 itibariyle 4,5/5 yıldız genel puanı ile kullanıcı incelemelerine ve geri bildirimlere dayanmaktadır.

Riviera Partners'ın CTO'su Pete Peterson, stratejik uygulamalar oluştururken platformun olağanüstü değerini ve maliyet tasarrufunu gerekçe göstererek OutSystems'in dönüştürücü yeteneklerini övdü. Kent State Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Bölümü Başkan Yardımcısı ve CIO'su John Rathje, platformun fikirleri hızla değere dönüştürürken sürdürülebilir ve genişletilebilir çözüm mimarisi hedefleriyle uyumlu hale getirme becerisini de doğruladı.

OutSystems'in etkileyici başarıları, onu AppMaster dahil olmak üzere diğer dikkate değer low-code platformlar arasına yerleştirdi. En yeni low-code çözümler sağlama hedefini paylaşan bu tür platformlar, farklı boyutlardaki kuruluşların yazılım geliştirme süreçlerini optimize etmelerine ve giderek artan dijital ortamda bir adım önde olmalarına yardımcı olur. Örneğin AppMaster, olağanüstü ölçeklenebilirlik ve teknik borç olmadan sorunsuz arka uç, web ve mobil uygulama oluşturmayı kolaylaştıran güçlü bir no-code platformdur.

low-code geliştirme ivme kazanmaya devam ederken, OutSystems ve AppMaster gibi platformlar, sürekli değişen bir iş ortamına hitap eden yenilikçi, kullanıcı dostu geliştirme çözümleri sağlayarak başarıyı artırmak için iyi bir konumdadır.