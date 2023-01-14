تم الاعتراف بـ OutSystems ، المزود الرائد في مجال حلول تطوير التطبيقات عالية الأداء ، كشركة رائدة في يناير 2023 Gartner® Magic Quadrant ™ لمنصات تطبيق التعليمات البرمجية المنخفضة للمؤسسات (LCAP) للمرة السادسة على التوالي. إلى جانب هذا التصنيف المرموق ، حصلت الشركة أيضًا على لقب "اختيار العملاء" في تقرير Gartner Peer Insights ™ لعام 2022 ، مما عزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع low-code.

تحقيق أفضل مركز من حيث "القدرة على التنفيذ" ، تظهر OutSystems كخيار أفضل استنادًا إلى عدة عوامل بما في ذلك أداء المنتج / الخدمة ، وتنفيذ / تسعير المبيعات ، وتجربة العملاء ، واستجابة السوق / السجل ، والجدوى العامة ، وتنفيذ التسويق ، والعمليات . نظرًا لأن تطوير low-code يشهد نموًا كبيرًا في التبني ، يستعد LCAP الآن للوصول إلى 18.2 مليار دولار بحلول عام 2026 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 23.6٪ من عام 2021 حتى عام 2026 ، وفقًا لـ Gartner3.

علق باولو روسادو ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OutSystems ، على الإنجاز ، مشيرًا إلى الطلب المتزايد على التطبيقات المبتكرة التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتحسن نتائج الأعمال. كما سلط الضوء على الحاجة إلى منصة مفتوحة تعمل على تسريع وتيرة الابتكار لتجارب العملاء الجديدة والخدمات والتكامل في مواجهة الأنظمة القديمة المعقدة والموارد المحدودة.

تميز OutSystems نفسها عن المنافسين من خلال التركيز على تطوير البرامج عالية الأداء ، مما يعزز إنتاجية وكفاءة فرق التطوير. يمكّنهم هذا النهج من بناء تطبيقات بأي تعقيد أو حجم والتكيف مع متطلبات وفرص العمل المتغيرة. يمكّن نهج OutSystems التطوري لتطوير البرامج العملاء من تطوير التطبيقات على مستوى المؤسسات ودمجها وتوسيعها بشكل مستمر.

بفضل نهجها القوي الذي يركز على العملاء ، حصلت OutSystems أيضًا على تقدير باعتبارها "اختيار العملاء" في تقرير Peer Insights الصادر عن شركة Gartner في مارس 2022 بعنوان "صوت العميل: الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية للمؤسسات". يعتمد هذا التحقق من الصحة على مراجعات المستخدمين وتعليقاتهم ، مع أكثر من 700 مراجعة حتى الآن ودرجة إجمالية 4.5 / 5 نجوم اعتبارًا من 11 يناير 2023.

أشاد بيت بيترسون ، كبير التكنولوجيا في ريفيرا بارتنرز ، بقدرات OutSystems التحويلية ، مشيرًا إلى القيمة الاستثنائية للمنصة وتوفير التكاليف عند إنشاء تطبيقات استراتيجية. كما شهد جون راثجي ، نائب الرئيس ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في جامعة ولاية كينت ستيت ، على قدرة المنصة على تحويل الأفكار بسرعة إلى قيمة ، مع التوافق مع أهداف هندسة الحلول المستدامة والقابلة للتوسيع.

لقد وضعته إنجازات OutSystems المثيرة للإعجاب بين الأنظمة الأساسية الأخرى low-code ، بما في ذلك AppMaster. من خلال مشاركة الهدف المتمثل في توفير حلول متطورة منخفضة low-code ، تساعد هذه المنصات المؤسسات ذات الأحجام المختلفة على تحسين عمليات تطوير البرامج الخاصة بها والبقاء في المقدمة في بيئة رقمية متزايدة. AppMaster ، على سبيل المثال ، عبارة عن نظام أساسي قوي no-code يسهل إنشاء الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسلاسة مع قابلية تطوير استثنائية وبدون دين تقني.

مع استمرار تطوير low-code في اكتساب قوة دفع ، فإن منصات مثل OutSystems و AppMaster تتمتع بمكانة جيدة لدفع النجاح من خلال توفير حلول تطوير مبتكرة وسهلة الاستخدام تلبي مشهد الأعمال المتغير باستمرار.