A OutSystems, fornecedora líder do setor de soluções de desenvolvimento de aplicativos de alto desempenho, foi reconhecida como líder no Gartner® Magic Quadrant ™ de janeiro de 2023 para plataformas de aplicativos empresariais de baixo código (LCAP) pela sexta vez consecutiva. Juntamente com esta estimada classificação, a empresa também foi nomeada “Escolha dos Clientes” no Relatório Gartner Peer Insights™ de 20221, solidificando sua posição como um importante player no setor low-code.

Alcançando a melhor posição em termos de “capacidade de execução”, a OutSystems surge como uma escolha de topo com base em vários fatores, incluindo desempenho do produto/serviço, execução de vendas/preço, experiência do cliente, capacidade de resposta/recorde do mercado, viabilidade global, execução de marketing e operações . Com o desenvolvimento low-code testemunhando um alto crescimento de adoção, o LCAP agora está prestes a atingir US$ 18,2 bilhões até 2026, com um CAGR de 23,6% de 2021 a 2026, de acordo com o Gartner3.

Paulo Rosado, Fundador e CEO da OutSystems, comentou a conquista, destacando a crescente demanda por aplicativos inovadores que impulsionam a eficiência operacional e melhoram os resultados dos negócios. Ele também destacou a necessidade de uma plataforma aberta que acelere o ritmo da inovação para novas experiências, serviços e integrações do cliente diante de sistemas legados complexos e recursos limitados.

A OutSystems diferencia-se da concorrência ao apostar no desenvolvimento de software de alta performance, que potencia a produtividade e eficiência das equipas de desenvolvimento. Essa abordagem permite que eles criem aplicativos de qualquer complexidade ou escala e se adaptem aos requisitos e oportunidades de negócios em constante mudança. A abordagem evolutiva da OutSystems para o desenvolvimento de software permite que os clientes evoluam, integrem e estendam aplicativos de nível empresarial continuamente.

Graças à sua forte abordagem centrada no cliente, a OutSystems também conquistou o reconhecimento como “Escolha dos clientes” no relatório Peer Insights de março de 2022 da Gartner “'Voice of the Customer': Enterprise Low-Code Platforms”. Essa validação é baseada em avaliações e feedback de usuários, com mais de 700 avaliações até o momento e uma pontuação geral de 4,5/5 estrelas em 11 de janeiro de 2023.

Pete Peterson, CTO da Riviera Partners, elogiou as capacidades transformadoras da OutSystems, citando o valor excepcional da plataforma e a economia de custos ao criar aplicativos estratégicos. John Rathje, vice-presidente e CIO da Divisão de Tecnologia da Informação da Kent State University, também atestou a capacidade da plataforma de transformar rapidamente ideias em valor, alinhando-se com as metas de arquitetura de solução sustentável e extensível.

As realizações impressionantes da OutSystems a colocaram entre outras plataformas notáveis low-code, incluindo AppMaster. Compartilhando o objetivo de fornecer soluções low-code de ponta, essas plataformas ajudam organizações de tamanhos variados a otimizar seus processos de desenvolvimento de software e a se manterem à frente em um ambiente cada vez mais digital. AppMaster, por exemplo, é uma poderosa plataforma no-code que facilita a criação perfeita de back-end, web e aplicativos móveis com escalabilidade excepcional e sem débito técnico.

À medida que o desenvolvimento low-code continua a ganhar força, plataformas como OutSystems e AppMaster estão bem posicionadas para impulsionar o sucesso, fornecendo soluções de desenvolvimento inovadoras e fáceis de usar que atendem a um cenário de negócios em constante mudança.