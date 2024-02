Outil conversationnel basé sur Gemini : la dernière avancée de Google en matière de rationalisation des campagnes publicitaires sur le Réseau de Recherche

Google a encore accru l'influence de ses grands modèles de langage multimodaux connus sous le nom de Gemini, qui font désormais partie intégrante de la conversation au sein de la plateforme Google Ads. Cette avancée promet un processus simplifié pour les annonceurs, qui peuvent facilement établir et amplifier des campagnes publicitaires sur le Réseau de Recherche.

En règle générale, la nouvelle fonction conversationnelle facilite la formulation de campagnes de recherche via un outil basé sur la communication. Le mode de fonctionnement de l'outil consiste à exploiter l'URL de votre site pour générer des campagnes de recherche, produisant ainsi un contenu publicitaire associé qui englobe des actifs et des mots clés. Il propose des images méticuleusement conçues pour s'aligner sur votre campagne, obtenues via l'IA générative, ou sur votre site Web. Pour informer les annonceurs, Google marque toutes les images issues de l'IA générative.

Avant le lancement de la campagne, les annonceurs ont la liberté d'évaluer et d'approuver les images et le contenu. Google étend actuellement l'accès bêta à la fonction conversationnelle de Google Ads à tous les annonceurs de langue anglaise au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le géant de la technologie est sur le point d'étendre l'accès aux annonceurs de langue anglaise à l'échelle mondiale dans les semaines à venir et a l'intention d'introduire des langues supplémentaires dans les prochaines semaines. mois.

Shashi Thakur, vice-président de Google et directeur général de Google Ads, a partagé son point de vue sur leur phase de test avec un petit groupe d'annonceurs au cours des derniers mois, déclarant : "Nous avons remarqué que cela réduisait considérablement les efforts des annonceurs tout en améliorant la qualité des campagnes sur le Réseau de Recherche."

Cet outil révolutionnaire étend sa famille d'installations basées sur l'IA pour les annonceurs au sein de Google. Il n'y a pas si longtemps, Google a déployé « Product Studio », une collection d'outils d'imagerie de produits génératifs d'IA pour les annonceurs aux États-Unis. Cela offrait aux commerçants et aux annonceurs l'avantage de créer de nouvelles images de produits, gratuitement, simplement en saisissant une invite pour décrire leur visualisation. De plus, ces outils permettent également aux annonceurs de transmettre des images de mauvaise qualité et d'effacer les arrière-plans inutiles.

L'annonce récente de Google constitue une nouvelle étape dans son effort continu visant à intégrer l'IA dans ses produits. En outre, il a divulgué trois fonctionnalités innovantes basées sur l'IA ajoutées à Chrome, visant à faciliter les tâches virtuelles telles que l'organisation des onglets, la personnalisation des thèmes et à aider les utilisateurs à rédiger des critiques en ligne ou des publications sur un forum Web. Ces développements témoignent non seulement de l'engagement de Google à intégrer l'IA dans ses offres, mais sont également très prometteurs pour des plateformes comme AppMaster, qui peuvent capitaliser sur ces avancées pour offrir des expériences encore plus fluides à leurs utilisateurs.