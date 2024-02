Strumento di conversazione basato su Gemini: l'ultima innovazione di Google nella semplificazione delle campagne pubblicitarie della rete di ricerca

Google ha ulteriormente intensificato l’influenza dei suoi grandi modelli linguistici multimodali noti come Gemini, che ora diventano parte integrante della conversazione all’interno della piattaforma Google Ads. Questo progresso promette un processo semplificato per gli inserzionisti, che possono creare e amplificare facilmente le campagne di annunci della rete di ricerca.

In genere, la funzionalità conversazionale appena introdotta aiuta a formulare campagne di ricerca tramite uno strumento basato sulla comunicazione. Il modus operandi dello strumento ruota attorno allo sfruttamento dell'URL del tuo sito per generare campagne di ricerca, producendo di conseguenza contenuti pubblicitari correlati che comprendono risorse e parole chiave. Propone immagini realizzate meticolosamente per allinearsi alla tua campagna, ottenute tramite l'intelligenza artificiale generativa, o al tuo sito web. Per informare gli inserzionisti, Google tagga tutte le immagini nate dall'intelligenza artificiale generativa.

Prima del lancio della campagna, gli inserzionisti hanno la libertà di valutare e approvare le immagini e i contenuti. Google sta attualmente estendendo l'accesso beta alla funzionalità di conversazione all'interno di Google Ads a tutti gli inserzionisti di lingua inglese nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Il colosso della tecnologia è pronto ad espandere a livello globale l'accesso per gli inserzionisti di lingua inglese nelle prossime settimane e intende introdurre altre lingue nelle prossime. mesi.

Shashi Thakur, vicepresidente e direttore generale di Google Ads di Google, ha condiviso informazioni sulla fase di test con un piccolo gruppo di inserzionisti negli ultimi mesi, affermando: "Abbiamo notato che riduce significativamente gli sforzi degli inserzionisti migliorando al tempo stesso la qualità delle campagne di ricerca".

Questo strumento rivoluzionario estende la famiglia di strutture basate sull'intelligenza artificiale per gli inserzionisti all'interno di Google. Non molto tempo fa, Google ha lanciato "Product Studio", una raccolta di strumenti generativi per le immagini dei prodotti basati sull'intelligenza artificiale per gli inserzionisti negli Stati Uniti. Ciò ha offerto a commercianti e inserzionisti il ​​vantaggio di creare nuove immagini di prodotto, gratuitamente, semplicemente inserendo una richiesta per descrivere la loro visualizzazione. Inoltre, questi strumenti consentono anche agli inserzionisti di intensificare le immagini di bassa qualità e cancellare sfondi non necessari.

Il recente annuncio di Google rappresenta un'altra pietra miliare nel suo impegno in corso per integrare l'intelligenza artificiale nei suoi prodotti. Inoltre, ha divulgato tre innovative funzionalità abilitate all'intelligenza artificiale aggiunte a Chrome, con l'obiettivo di assistere in attività virtuali come l'organizzazione delle schede, la personalizzazione dei temi e aiutare gli utenti a creare recensioni online o post nei forum web. Questi sviluppi non solo dimostrano l’impegno di Google verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle sue offerte, ma rappresentano anche una grande promessa per piattaforme come AppMaster, che possono sfruttare questi progressi per offrire esperienze ancora più fluide ai propri utenti.