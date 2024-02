Gemini-aangedreven gesprekstool: de nieuwste uitvinding van Google in het stroomlijnen van zoekadvertentiecampagnes

Google heeft de invloed van zijn multimodale grote taalmodellen, bekend als Gemini, verder vergroot, die nu een integraal onderdeel worden van de conversatie binnen het Google Ads-platform. Deze vooruitgang belooft een vereenvoudigd proces voor adverteerders, die probleemloos zoekadvertentiecampagnes kunnen opzetten en uitbreiden.

Doorgaans helpt de nieuw geïntroduceerde gespreksfunctie bij het formuleren van zoekcampagnes via een op communicatie gebaseerd hulpmiddel. De modus operandi van de tool draait om het gebruik van de URL van uw site om campagnes in het zoeknetwerk te genereren, waardoor gerelateerde advertentie-inhoud wordt geproduceerd die items en zoekwoorden omvat. Het stelt afbeeldingen voor die zorgvuldig zijn gemaakt om aan te sluiten bij uw campagne, verkregen via generatieve AI, of uw website. Om adverteerders te informeren, tagt Google alle afbeeldingen die voortkomen uit generatieve AI.

Voorafgaand aan de lancering van de campagne hebben adverteerders de vrijheid om het beeldmateriaal en de inhoud te beoordelen en goed te keuren. Google breidt momenteel de bètatoegang van de conversatiefunctie binnen Google Ads uit naar alle Engelstalige adverteerders in het Verenigd Koninkrijk en de VS. De technologiegigant is van plan de toegang voor Engelstalige adverteerders de komende weken wereldwijd uit te breiden en is van plan in de komende weken extra talen te introduceren. maanden.

Shashi Thakur, VP en GM van Google Ads bij Google, deelde de afgelopen maanden inzichten in de testfase met een kleine groep adverteerders en zei: 'We hebben gemerkt dat dit de inspanningen van adverteerders aanzienlijk vermindert en tegelijkertijd de kwaliteit van campagnes in het zoeknetwerk verbetert.'

Deze revolutionaire tool breidt zijn familie van AI-aangedreven faciliteiten voor adverteerders binnen Google uit. Nog niet zo lang geleden introduceerde Google 'Product Studio', een verzameling generatieve AI-tools voor productafbeeldingen voor adverteerders in de VS. Dit bood verkopers en adverteerders het voordeel om gratis nieuwe productafbeeldingen te maken, simpelweg door een prompt in te voeren om te beschrijven hun visualisatie. Bovendien stellen deze tools adverteerders ook in staat afbeeldingen van lage kwaliteit te escaleren en onnodige achtergronden te wissen.

De recente aankondiging van Google is een nieuwe mijlpaal in zijn voortdurende onderneming om AI in zijn producten te integreren. Bovendien onthulde het drie innovatieve AI-compatibele functies die aan Chrome waren toegevoegd, met als doel te helpen bij virtuele taken zoals het ordenen van tabbladen, het aanpassen van thema's en het helpen van gebruikers bij het schrijven van online recensies of webforumposts. Deze ontwikkelingen tonen niet alleen de toewijding van Google aan de integratie van AI in zijn aanbod, maar houden ook grote beloften in voor platforms als AppMaster, die kunnen profiteren van deze verbeteringen om hun gebruikers nog naadlozere ervaringen te bieden.