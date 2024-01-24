Gemini Destekli Konuşma Aracı: Google'ın Arama Ağı Reklamı Kampanyalarını Kolaylaştırmada Son Gelişmesi

Google, artık Google Ads platformundaki iletişimin ayrılmaz bir parçası haline gelen Gemini olarak bilinen çok modlu geniş dil modellerinin etkisini daha da artırdı. Bu ilerleme, Arama Ağı reklam kampanyalarını sorunsuz bir şekilde oluşturup geliştirebilecek reklamverenlere basitleştirilmiş bir süreç vaat ediyor.

Yeni sunulan sohbet özelliği genellikle Arama Ağı kampanyalarının iletişime dayalı bir araç aracılığıyla formüle edilmesine yardımcı olur. Aracın işleyiş şekli, Arama Ağı kampanyaları oluşturmak için sitenizin URL'sinden yararlanma ve bunun sonucunda öğeleri ve anahtar kelimeleri kapsayan alakalı reklam içeriği üretme etrafında döner. Kampanyanızla uyumlu olacak şekilde titizlikle hazırlanmış, üretken yapay zeka veya web siteniz aracılığıyla elde edilen görseller sunar. Reklamverenleri bilgilendirmek için Google, üretken yapay zekadan doğan tüm görselleri etiketler.

Kampanyanın başlatılmasından önce reklamverenler görselleri ve içeriği değerlendirme ve onaylama özgürlüğüne sahiptir. Google, şu anda Google Ads'teki konuşma özelliğinin beta erişimini Birleşik Krallık ve ABD'deki tüm İngilizce reklamverenleri kapsayacak şekilde genişletiyor. Teknoloji devi, önümüzdeki haftalarda İngilizce reklamverenlerin erişimini küresel olarak genişletmeye hazırlanıyor ve ilerleyen zamanlarda ek diller sunmayı planlıyor aylar.

Google'ın Başkan Yardımcısı ve Google Ads Genel Müdürü Shashi Thakur, son birkaç ay içinde küçük bir reklamveren grubuyla test aşamalarına ilişkin analizler paylaşarak şunu belirtti: 'Bunun, Arama Ağı kampanyalarının kalitesini artırırken reklamverenlerin çabalarını önemli ölçüde azalttığını fark ettik.'

Bu devrim niteliğindeki araç, Google'daki Reklamverenlere yönelik yapay zeka destekli özellikler ailesini genişletiyor. Çok uzun zaman önce Google, ABD'deki reklamverenler için üretken yapay zeka ürün görselleştirme araçlarından oluşan bir koleksiyon olan 'Product Studio'yu kullanıma sundu. Bu, satıcılara ve reklamverenlere, yalnızca açıklama istemi girerek ücretsiz olarak yeni ürün görselleri oluşturma avantajını sundu. onların görselleştirilmesi. Ayrıca bu araçlar, reklamverenlerin düşük kaliteli görselleri öne çıkarmasına ve gereksiz arka planları silmesine de olanak tanır.

Google'ın son duyurusu, yapay zekayı ürünlerine yerleştirmeye yönelik devam eden girişiminde bir başka kilometre taşıdır. Ayrıca, sekme düzenleme, tema özelleştirme gibi sanal görevlere yardımcı olmayı ve kullanıcıların çevrimiçi incelemeler veya web forumu gönderileri yazmalarına yardımcı olmayı amaçlayan, Chrome'a ​​eklenen üç yenilikçi AI özellikli özelliği açıkladı. Bu gelişmeler yalnızca Google'ın yapay zekayı tekliflerine entegre etme konusundaki kararlılığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılarına daha da kusursuz deneyimler sunmak için bu gelişmelerden yararlanabilecek AppMaster gibi platformlar için de büyük umut vaat ediyor.