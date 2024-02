Ferramenta de conversação desenvolvida pela Gemini: o mais recente advento do Google na simplificação de campanhas publicitárias de pesquisa

O Google intensificou ainda mais a influência de seus grandes modelos multimodais de linguagem conhecidos como Gemini, que agora se tornam parte integrante da conversa dentro da plataforma do Google Ads. Esse avanço promete um processo simplificado para os anunciantes, que podem estabelecer e ampliar facilmente campanhas de anúncios de pesquisa.

Normalmente, o recurso de conversação recém-introduzido auxilia na formulação de campanhas de pesquisa por meio de uma ferramenta baseada em comunicação. O modus operandi da ferramenta gira em torno de aproveitar a URL do seu site para gerar campanhas de busca e, consequentemente, produzir conteúdo publicitário relacionado que englobe ativos e palavras-chave. Ele propõe imagens meticulosamente elaboradas para se alinhar à sua campanha, adquiridas por meio de IA generativa ou ao seu site. Para informar os anunciantes, o Google marca todas as imagens geradas por IA generativa.

Antes do lançamento da campanha, os anunciantes têm a liberdade de avaliar e aprovar as imagens e o conteúdo. O Google está atualmente estendendo o acesso beta do recurso de conversação do Google Ads a todos os anunciantes de língua inglesa no Reino Unido e nos EUA. A gigante da tecnologia está preparada para expandir globalmente o acesso para anunciantes de língua inglesa nas próximas semanas e pretende introduzir idiomas adicionais nas próximas semanas. meses.

Shashi Thakur, vice-presidente e gerente geral do Google Ads do Google, compartilhou insights sobre sua fase de teste com um pequeno grupo de anunciantes nos últimos meses, afirmando: 'Percebemos que isso reduz significativamente os esforços dos anunciantes, ao mesmo tempo que melhora a qualidade das campanhas de pesquisa.'

Esta ferramenta revolucionária amplia sua família de recursos alimentados por IA para anunciantes no Google. Não muito tempo atrás, o Google lançou o 'Product Studio', uma coleção de ferramentas generativas de imagens de produtos de IA para anunciantes nos EUA. Isso ofereceu aos comerciantes e anunciantes a vantagem de criar novas imagens de produtos, sem custos, simplesmente inserindo um prompt para descrever sua visualização. Além disso, essas ferramentas também permitem que os anunciantes escalonem imagens de baixa qualidade e apaguem fundos desnecessários.

O recente anúncio do Google é outro marco em seu empreendimento contínuo para incorporar IA em seus produtos. Além disso, divulgou três recursos inovadores habilitados para IA adicionados ao Chrome, com o objetivo de auxiliar em tarefas virtuais, como organização de guias, personalização de temas e ajudar os usuários a criar análises online ou postagens em fóruns da web. Esses desenvolvimentos não apenas demonstram o compromisso do Google em integrar a IA em suas ofertas, mas também são uma grande promessa para plataformas como AppMaster, que podem aproveitar esses avanços para oferecer experiências ainda mais integradas aos seus usuários.