Gemini 支持的对话工具：Google 在简化搜索广告活动方面的最新成果

谷歌进一步提升了名为 Gemini 的多模式大型语言模型的影响力，该模型现已成为 Google Ads 平台内对话的一个组成部分。这一进步为广告商带来了简化的流程，他们可以顺利地建立和扩大搜索广告活动。

通常，新引入的对话工具有助于通过基于通信的工具制定搜索活动。该工具的操作方式围绕利用网站的 URL 生成搜索广告系列，从而生成包含资产和关键字的相关广告内容。它提供精心制作的图像，以配合您的活动，通过生成人工智能或您的网站获取。为了通知广告商，谷歌标记了所有由生成人工智能生成的图像。

在活动启动之前，广告商可以自由评估和批准图像和内容。谷歌目前正在将 Google Ads 中对话工具的测试版访问范围扩大到英国和美国的所有英语广告商。这家科技巨头计划在未来几周内在全球范围内扩大对英语广告商的访问范围，并打算在接下来的时间内推出更多语言几个月。

谷歌副总裁兼 Google Ads 总经理 Shashi Thakur 在过去几个月中与一小部分广告商分享了他们的测试阶段的见解，他表示：“我们注意到它显着减少了广告商的工作量，同时提高了搜索广告系列的质量。”

这一革命性的工具扩展了 Google 内为广告商提供的人工智能支持的设施系列。不久前，谷歌推出了“Product Studio”，这是一套为美国广告商提供的生成人工智能产品图像工具集，这为商家和广告商提供了免费制作新产品图像的优势，只需输入描述提示即可。他们的可视化。此外，这些工具还允许广告商升级低质量图像并删除不必要的背景。

谷歌最近的声明是其在其产品中融入人工智能的持续努力的又一个里程碑。此外，它还透露了 Chrome 中添加的三项创新的人工智能功能，旨在协助虚拟任务，例如选项卡组织、主题定制以及帮助用户撰写在线评论或网络论坛帖子。这些发展不仅体现了谷歌致力于将人工智能集成到其产品中的承诺，而且还为AppMaster等平台带来了巨大的希望，这些平台可以利用这些进步为用户提供更加无缝的体验。