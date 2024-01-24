أداة المحادثة المدعومة من Gemini: أحدث ابتكارات Google في تبسيط حملات الإعلانات على شبكة البحث

قامت Google بتصعيد تأثير نماذجها اللغوية الكبيرة متعددة الوسائط المعروفة باسم Gemini، والتي أصبحت الآن جزءًا لا يتجزأ من المحادثة داخل نظام إعلانات Google الأساسي. يعد هذا التقدم بعملية مبسطة للمعلنين، الذين يمكنهم إنشاء حملات إعلانية على شبكة البحث وتوسيع نطاقها بسلاسة.

عادةً ما تساعد أداة المحادثة التي تم تقديمها حديثًا في صياغة الحملات على شبكة البحث عبر أداة قائمة على الاتصال. تدور طريقة عمل الأداة حول الاستفادة من عنوان URL لموقعك لإنشاء حملات على شبكة البحث، وبالتالي إنتاج محتوى إعلان ذي صلة يشمل الأصول والكلمات الرئيسية. فهو يقترح صورًا تم تصميمها بدقة لتتماشى مع حملتك، ويتم الحصول عليها عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي، أو موقع الويب الخاص بك. لإعلام المعلنين، تضع Google علامات على جميع الصور الناتجة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي.

قبل إطلاق الحملة، يتمتع المعلنون بحرية تقييم الصور والمحتوى والموافقة عليها. تعمل Google حاليًا على توسيع نطاق الوصول التجريبي لمرفق المحادثة ضمن إعلانات Google ليشمل جميع المعلنين باللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومن المقرر أن يقوم عملاق التكنولوجيا بتوسيع نطاق الوصول عالميًا للمعلنين باللغة الإنجليزية في الأسابيع المقبلة ويعتزم تقديم لغات إضافية في الأسابيع اللاحقة. شهور.

شارك شاشي ثاكور، نائب الرئيس والمدير العام لإعلانات Google في Google، رؤى حول مرحلة الاختبار مع مجموعة صغيرة من المعلنين على مدار الأشهر القليلة الماضية، قائلًا: "لقد لاحظنا أنها تقلل بشكل كبير من جهود المعلنين مع تحسين جودة الحملات على شبكة البحث".

تعمل هذه الأداة الثورية على توسيع نطاق مجموعة المرافق المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمعلنين داخل Google. منذ وقت ليس ببعيد، طرحت Google "Product Studio"، وهي عبارة عن مجموعة من أدوات صور منتجات الذكاء الاصطناعي الإبداعية للمعلنين داخل الولايات المتحدة. وقد أتاح هذا للتجار والمعلنين ميزة إنشاء صور منتجات جديدة، مجانًا، وذلك ببساطة عن طريق إدخال مطالبة لوصف المنتج. تصورهم. بالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه الأدوات أيضًا للمعلنين بتصعيد الصور منخفضة الجودة ومسح الخلفيات غير الضرورية.

يعد إعلان Google الأخير علامة فارقة أخرى في مشروعها المستمر لدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها. علاوة على ذلك، كشفت عن ثلاث ميزات مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمت إضافتها إلى Chrome، بهدف المساعدة في المهام الافتراضية مثل تنظيم علامات التبويب، وتخصيص السمات، ومساعدة المستخدمين في كتابة المراجعات عبر الإنترنت أو منشورات منتدى الويب. لا تُظهر هذه التطورات التزام Google تجاه دمج الذكاء الاصطناعي عبر عروضها فحسب، بل تحمل أيضًا وعدًا كبيرًا لمنصات مثل AppMaster ، والتي يمكنها الاستفادة من هذه التطورات لتقديم تجارب أكثر سلاسة لمستخدميها.