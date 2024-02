Narzędzie konwersacyjne oparte na technologii Gemini: najnowszy krok Google w usprawnianiu kampanii reklamowych w wyszukiwarce

Firma Google jeszcze bardziej zwiększyła wpływ swoich wielomodalnych modeli językowych znanych jako Gemini, które obecnie stają się integralną częścią konwersacji na platformie Google Ads. To udoskonalenie zapewnia reklamodawcom uproszczony proces, dzięki któremu mogą sprawnie tworzyć i wzmacniać kampanie reklamowe w sieci wyszukiwania.

Zazwyczaj nowo wprowadzona funkcja konwersacyjna pomaga w formułowaniu kampanii w sieci wyszukiwania za pomocą narzędzia komunikacyjnego. Sposób działania tego narzędzia opiera się na wykorzystaniu adresu URL witryny do generowania kampanii w sieci wyszukiwania, a w konsekwencji do tworzenia powiązanej treści reklam obejmującej zasoby i słowa kluczowe. Proponuje obrazy starannie przygotowane tak, aby pasowały do ​​Twojej kampanii, zakupione za pośrednictwem generatywnej sztucznej inteligencji lub Twojej witryny internetowej. Aby poinformować reklamodawców, Google taguje wszystkie obrazy powstałe w wyniku generatywnej sztucznej inteligencji.

Przed rozpoczęciem kampanii reklamodawcy mają swobodę oceny i zatwierdzenia obrazów i treści. Google rozszerza obecnie dostęp w wersji beta funkcji konwersacyjnej w ramach Google Ads na wszystkich reklamodawców anglojęzycznych w Wielkiej Brytanii i USA. W nadchodzących tygodniach gigant technologiczny ma zamiar globalnie rozszerzyć dostęp dla reklamodawców anglojęzycznych na całym świecie, a w kolejnych zamierza wprowadzić dodatkowe języki miesiące.

Shashi Thakur, wiceprezes Google i dyrektor generalny Google Ads, podzielił się spostrzeżeniami z fazy testowej tej usługi z niewielką grupą reklamodawców w ciągu ostatnich kilku miesięcy i stwierdził: „Zauważyliśmy, że znacznie zmniejsza to wysiłek reklamodawców, jednocześnie poprawiając jakość kampanii w sieci wyszukiwania”.

To rewolucyjne narzędzie poszerza rodzinę narzędzi opartych na sztucznej inteligencji dla reklamodawców w Google. Nie tak dawno temu firma Google udostępniła „Product Studio”, zbiór generatywnych narzędzi do tworzenia zdjęć produktów opartych na sztucznej inteligencji dla reklamodawców w USA. Dało to sprzedawcom i reklamodawcom przewagę w postaci bezpłatnego tworzenia nowych zdjęć produktów, po prostu wprowadzając monit o opisanie ich wizualizacja. Ponadto narzędzia te pozwalają również reklamodawcom na eskalację obrazów o niskiej jakości i usuwanie niepotrzebnego tła.

Niedawne oświadczenie Google to kolejny kamień milowy w jego bieżącym przedsięwzięciu mającym na celu wprowadzanie sztucznej inteligencji do swoich produktów. Ponadto ujawniono trzy innowacyjne funkcje oparte na sztucznej inteligencji dodane do przeglądarki Chrome, których celem jest pomoc w zadaniach wirtualnych, takich jak organizacja kart, dostosowywanie motywu i pomaganie użytkownikom w pisaniu recenzji online lub postów na forach internetowych. Zmiany te nie tylko pokazują zaangażowanie Google w integrację sztucznej inteligencji w swoich ofertach, ale także są bardzo obiecujące dla platform takich jak AppMaster, które mogą wykorzystać te udoskonalenia, aby zapewnić swoim użytkownikom jeszcze bardziej płynne doświadczenia.