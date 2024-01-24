Инструмент для общения на базе Gemini: последнее изобретение Google в оптимизации поисковых рекламных кампаний

Google еще больше усилил влияние своих мультимодальных больших языковых моделей, известных как Gemini, которые теперь стали неотъемлемой частью общения на платформе Google Ads. Это нововведение обещает упростить процесс для рекламодателей, которые смогут беспрепятственно создавать и расширять рекламные кампании в поисковой сети.

Как правило, недавно представленная возможность диалога помогает формулировать кампании в поисковой сети с помощью коммуникационного инструмента. Принцип работы этого инструмента заключается в использовании URL-адреса вашего сайта для создания поисковых кампаний и, как следствие, создания соответствующего рекламного контента, включающего в себя активы и ключевые слова. Он предлагает изображения, тщательно созданные в соответствии с вашей кампанией, полученные с помощью генеративного искусственного интеллекта или вашего веб-сайта. Чтобы информировать рекламодателей, Google помечает все изображения, созданные с помощью генеративного ИИ.

До запуска кампании рекламодатели имеют право оценить и одобрить изображения и контент. В настоящее время Google расширяет бета-доступ к диалоговому средству в Google Ads для всех англоязычных рекламодателей в Великобритании и США. Технический гигант намерен в ближайшие недели глобально расширить доступ для англоязычных рекламодателей и намерен ввести дополнительные языки в последующие недели. месяцы.

Шаши Тхакур, вице-президент Google и генеральный директор Google Ads, поделился информацией об этапе тестирования с небольшой группой рекламодателей за последние несколько месяцев, заявив: «Мы заметили, что это значительно сокращает усилия рекламодателей, одновременно повышая качество поисковых кампаний».

Этот революционный инструмент расширяет семейство возможностей искусственного интеллекта для рекламодателей в Google. Не так давно Google представил «Product Studio», набор инструментов для создания изображений продуктов с использованием искусственного интеллекта для рекламодателей в США. Это дало продавцам и рекламодателям преимущество в бесплатном создании изображений новых продуктов путем простого ввода подсказки для описания. их визуализация. Кроме того, эти инструменты также позволяют рекламодателям повышать качество изображений низкого качества и стирать ненужные фоны.

Недавнее заявление Google является еще одной вехой в ее продолжающемся проекте по внедрению искусственного интеллекта в свои продукты. Кроме того, компания представила три инновационные функции с поддержкой искусственного интеллекта, добавленные в Chrome, призванные помочь в решении виртуальных задач, таких как организация вкладок, настройка тем и помощь пользователям в написании онлайн-обзоров или сообщений на веб-форумах. Эти разработки не только демонстрируют стремление Google интегрировать искусственный интеллект в свои предложения, но и открывают большие перспективы для таких платформ, как AppMaster, которые могут извлечь выгоду из этих достижений, чтобы обеспечить еще более удобный опыт для своих пользователей.