Oracle lance Jipher dans la communauté Open Source, dans le but d'améliorer la sécurité Java

Oracle, le géant de la technologie synonyme de technologie de base de données, a récemment rendu open source Jipher, son outil unique Java Cryptography Architecture (JCA). Connu pour ses normes de sécurité élevées et ses capacités de performances, Jipher a joué un rôle clé dans la solide plateforme cloud de l'entreprise. En proposant Jipher à la communauté open source, Oracle vise à fournir un avantage stratégique aux applications Java, en particulier celles basées sur le projet Panama.

Jipher a été initialement développé en gardant à l’esprit les environnements répondant aux exigences FIPS 140 (Federal Information Processing Standards). Dans l'écosystème Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Jipher a démontré des améliorations de performances remarquables, marquant une différence notable.

La technologie Jipher sera désormais rendue accessible gratuitement via l'open source via OpenJDK, apportant ainsi un support actif aux applications Java basées sur le projet Panama. Le projet Panama est une initiative en cours axée sur la rationalisation des interconnexions entre la machine virtuelle Java (JVM) et le code natif.

Le fournisseur Jipher approuve les algorithmes autorisés par FIPS, y compris le module OpenSSL 3.0 FIPS. Cela a permis à Jipher d'offrir des performances inégalées par rapport à Bouncy Castle ou aux fournisseurs de kits de développement Java (JDK) par défaut. Le point fort de JCA réside dans son architecture de fournisseur et ses interfaces de programmation d'application (API) pour les signatures numériques, les résumés de messages (hachages), les certificats et la validation des certificats, le chiffrement (chiffrements symétriques/asymétriques par blocs/flux), la génération et la gestion de clés et la sécurité aléatoire. génération de nombres.

Notamment, Oracle a également divulgué ses projets d'innovation liée à la sécurité des réseaux le 7 novembre. La société vise à déployer la plate-forme Oracle Zero Trust Packet Routing, centrée sur une initiative visant à créer une nouvelle norme ouverte pour la sécurité des données et des réseaux. Cette initiative devrait permettre aux organisations d'améliorer considérablement la protection des données dans les environnements informatiques distribués. Dans le cadre d'un effort collaboratif, Oracle prévoit de s'associer à diverses organisations de plusieurs secteurs pour atteindre cette norme.

Renforçant son soutien aux initiatives open source, Oracle s'est également engagé de manière substantielle auprès de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) sur l'OCI. Oracle contribuera à la CNCF un total de 3 millions de dollars en crédits sur le matériel basé sur Ampere Arm sur trois ans. Cet engagement vise à renforcer l'engagement d'OCI en faveur de l'amélioration du cloud computing natif en intégrant l'infrastructure de calcul cloud native Ampere à une arène de projets open source pilotés par la CNCF pour les services cloud natifs.

La décision audacieuse d'Oracle de rendre Jipher, un outil à l'efficacité prouvée dans Oracle Cloud Infrastructure, accessible à la communauté open source, souligne l'énorme potentiel qu'offrent les plateformes open source pour l'avancement de la technologie. Alors que nous constatons une augmentation de l'adoption de plates-formes no-code et low-code comme AppMaster , ce développement réaffirme la nécessité d'une sécurité et de performances élevées dans les outils de développement.

