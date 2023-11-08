Oracle, Gelişmiş Java Güvenliğini Hedefleyen Jipher'ı Açık Kaynak Topluluğuna Sundu

Veritabanı teknolojisiyle eşanlamlı teknoloji devi Oracle, yakın zamanda açık kaynaklı, benzersiz Java Şifreleme Mimarisi (JCA) aracı olan Jipher'ı piyasaya sürdü. Yüksek güvenlik standartları ve performans yetenekleriyle tanınan Jipher, şirketin güçlü bulut platformunda önemli bir rol oynuyor. Oracle, Jipher'ı açık kaynak topluluğuna sunarak Java uygulamalarına, özellikle de Project Panama'ya dayalı olanlara stratejik bir avantaj sağlamayı amaçlıyor.

Jipher başlangıçta Federal Bilgi İşleme Standartları (FIPS) 140 gereksinimlerine sahip ortamlar dikkate alınarak geliştirildi. Oracle Bulut Altyapısı (OCI) ekosisteminde Jipher, kayda değer bir fark yaratarak olağanüstü performans iyileştirmeleri sergiledi.

Jipher teknolojisi artık OpenJDK aracılığıyla açık kaynak aracılığıyla ücretsiz olarak erişilebilir hale getirilecek ve Project Panama tabanlı Java uygulamalarına aktif olarak destek sağlanacak. Project Panama, Java Sanal Makinesi (JVM) ile yerel kod arasındaki ara bağlantıları kolaylaştırmaya odaklanan, devam eden bir girişimdir.

Jipher sağlayıcısı, OpenSSL 3.0 FIPS modülü de dahil olmak üzere, FIPS tarafından izin verilen algoritmaları destekler. Bu, Jipher'in Bouncy Castle veya varsayılan Java Geliştirme Kiti (JDK) sağlayıcılarıyla karşılaştırıldığında eşsiz bir performans sunmasıyla sonuçlandı. JCA'nın öne çıkan özelliği, dijital imzalar, mesaj özetleri (karma), sertifikalar ve sertifika doğrulama, şifreleme (simetrik/asimetrik blok/akış şifreleri), anahtar oluşturma ve yönetim ve güvenli rastgele için sağlayıcı mimarisinde ve uygulama programlama arayüzlerinde (API'ler) yatmaktadır. sayı üretimi.

Özellikle Oracle, 7 Kasım'da ağ güvenliği ile ilgili bir yenilik planlarını da açıkladı. Şirket, veri ve ağ güvenliği için yeni bir açık standart oluşturmaya yönelik bir girişim etrafında şekillenen Oracle Sıfır Güven Paket Yönlendirme Platformunu piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu girişimin, kuruluşlara, dağıtılmış bilgi teknolojisi ortamlarındaki verilerin korunmasını önemli ölçüde iyileştirecek donanım sağlaması bekleniyor. İşbirliğine dayalı bir çaba olan Oracle, bu standarda ulaşmak için birden fazla sektördeki çeşitli kuruluşlarla el ele vermeyi planlıyor.

Açık kaynak girişimlerine yönelik desteğini artıran Oracle, aynı zamanda OCI konusunda Cloud Native Computing Foundation'a (CNCF) da önemli bir taahhütte bulundu. Oracle, Ampere Arm tabanlı donanım için CNCF'ye üç yıl boyunca toplam 3 milyon dolarlık kredi sağlayacak. Bu girişim, bulutta yerel Ampere bilgi işlem altyapısını, bulutta yerel hizmetler için CNCF tarafından yönlendirilen açık kaynaklı projeler alanıyla bütünleştirerek, bulutta yerel bilgi işlemi geliştirmeye yönelik OCI taahhüdünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Oracle'ın, Oracle Bulut Altyapısı'nda etkinliği kanıtlanmış bir araç olan Jipher'ı açık kaynak topluluğu tarafından erişilebilir hale getirmeye yönelik cesur hamlesi, açık kaynak platformlarının teknolojinin ilerlemesine yönelik sunduğu büyük potansiyelin altını çiziyor. AppMaster gibi no-code ve low-code platformların benimsenmesinde bir artış gördüğümüzde, bu gelişme, geliştirme araçlarında yüksek güvenlik ve performansa olan ihtiyacı bir kez daha doğruluyor.

AppMaster, kullanıcıların arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü no-code bir platformdur. Artık Oracle'ın JCA sağlayıcısı Jipher'ın açık kaynak kullanımıyla, AppMaster gibi platformları kullanan geliştiriciler, uygulamalarını daha güvenli hale getirerek daha güvenli ve daha etkili bir iş ekosistemi sağlama fırsatına sahip.