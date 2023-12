Oracle brengt Jipher uit aan de open source-gemeenschap, gericht op verbeterde Java-beveiliging

Oracle, de technologiegigant die synoniem staat met databasetechnologie, heeft onlangs Jipher, de unieke Java Cryptography Architecture (JCA)-tool, open source gemaakt. Jipher staat bekend om zijn hoge beveiligingsnormen en prestatiemogelijkheden en speelt een sleutelrol in het robuuste cloudplatform van het bedrijf. Door Jipher vrij te geven aan de open-sourcegemeenschap wil Oracle een strategische voorsprong bieden aan Java-applicaties, met name die gebaseerd op Project Panama.

Jipher werd in eerste instantie ontwikkeld met het oog op omgevingen met de Federal Information Processing Standards (FIPS) 140-vereisten. In het Oracle Cloud Infrastructure (OCI)-ecosysteem heeft Jipher opmerkelijke prestatieverbeteringen laten zien, wat een opmerkelijk verschil betekent.

De Jipher-technologie zal nu kosteloos toegankelijk worden gemaakt via open source via OpenJDK, waarbij actief ondersteuning wordt verleend aan op Project Panama gebaseerde Java-applicaties. Project Panama is een doorlopend initiatief gericht op het stroomlijnen van verbindingen tussen de Java Virtual Machine (JVM) en native code.

De Jipher-provider onderschrijft algoritmen die zijn toegestaan ​​door FIPS, inclusief de OpenSSL 3.0 FIPS-module. Dit heeft ertoe geleid dat Jipher ongeëvenaarde prestaties biedt in vergelijking met Bouncy Castle of de standaard Java Development Kit (JDK)-providers. Het hoogtepunt van JCA ligt in de providerarchitectuur en application programming interfaces (API's) voor digitale handtekeningen, berichtsamenvattingen (hashes), certificaten en certificaatvalidatie, encryptie (symmetrische/asymmetrische blok/stream-cijfers), sleutelgeneratie en -beheer, en veilige willekeurige nummer generatie.

Opvallend is dat Oracle op 7 november ook zijn plannen voor een innovatie op het gebied van netwerkbeveiliging heeft onthuld. Het bedrijf wil het Oracle Zero Trust Packet Routing Platform uitrollen, dat is gecentreerd rond een initiatief om een ​​nieuwe open standaard voor gegevens- en netwerkbeveiliging te creëren. Verwacht wordt dat dit initiatief organisaties in staat zal stellen de bescherming van gegevens in gedistribueerde informatietechnologieomgevingen aanzienlijk te verbeteren. Oracle is van plan de handen ineen te slaan met verschillende organisaties in meerdere sectoren om deze standaard te bereiken.

Door zijn steun voor open source-initiatieven op te voeren, heeft Oracle ook een substantiële toezegging gedaan aan de Cloud Native Computing Foundation (CNCF) op OCI. Oracle zal gedurende drie jaar in totaal $3 miljoen aan credits voor Ampere Arm-gebaseerde hardware bijdragen aan CNCF. Deze onderneming heeft tot doel de inzet van OCI voor het verbeteren van cloud-native computing te vergroten door de cloud-native Ampere-computerinfrastructuur te integreren met een arena van open source-projecten aangestuurd door de CNCF voor cloud-native services.

De gedurfde stap van Oracle om Jipher, een tool met bewezen doeltreffendheid in de Oracle Cloud Infrastructure, toegankelijk te maken voor de open-sourcegemeenschap, onderstreept het enorme potentieel dat open-sourceplatforms bieden voor de vooruitgang van de technologie.

