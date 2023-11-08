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Oracle 向开源社区发布 Jipher，旨在增强 Java 安全性

Nov 08, 2023
Oracle 向开源社区发布 Jipher，旨在增强 Java 安全性

数据库技术代名词的科技巨头 Oracle 最近开源了其独特的 Java 加密架构 (JCA) 工具 Jipher。 Jipher以其高安全标准和性能能力而闻名，一直在公司强大的云平台中发挥着关键作用。通过向开源社区发布 Jipher，Oracle 旨在为 Java 应用程序（特别是基于巴拿马项目的应用程序）提供战略优势。

Jipher 最初开发时考虑了联邦信息处理标准 (FIPS) 140 要求的环境。在Oracle云基础设施（OCI）生态系统中，Jipher展示了显着的性能改进，标志着显着的差异。

Jipher 技术现在将通过 OpenJDK 开源免费提供，积极为基于巴拿马项目的 Java 应用程序提供支持。巴拿马项目是一项正在进行的计划，专注于简化 Java 虚拟机 (JVM) 和本机代码之间的互连。

Jipher 提供商认可 FIPS 允许的算法，包括 OpenSSL 3.0 FIPS 模块。与 Bouncy Castle 或默认的 Java 开发工具包 (JDK) 提供商相比，这使得 Jipher 提供了无与伦比的性能。 JCA 的亮点在于其提供者架构和应用程序编程接口 (API)，用于数字签名、消息摘要（哈希）、证书和证书验证、加密（对称/非对称块/流密码）、密钥生成和管理以及安全随机数生成。

值得注意的是，Oracle 还于 11 月 7 日透露了其网络安全相关创新计划。该公司的目标是推出 Oracle 零信任数据包路由平台，该平台的核心是为数据和网络安全创建新颖的开放标准。该举措预计将使组织能够显着改善分布式信息技术环境中的数据保护。通过共同努力，Oracle 计划与多个行业的各个组织携手实现这一标准。

为了加强对开源计划的支持，Oracle 还对 OCI 上的云原生计算基金会 (CNCF) 做出了重大承诺。甲骨文将在三年内向 CNCF 提供总计 300 万美元的基于 Ampere Arm 的硬件积分。这项事业旨在通过将云原生 Ampere 计算基础设施与 CNCF 驱动的云原生服务开源项目相集成，增强 OCI 对增强云原生计算的承诺。

Oracle 的大胆举措是让 Jipher 这一在 Oracle 云基础设施中经过验证的高效工具可供开源社区使用，这突显了开源平台在推动技术进步方面所具有的巨大潜力。随着我们看到像AppMaster这样的no-codelow-code平台的采用激增，这一发展再次证实了开发工具对高安全性和高性能的需求。

AppMaster是一个功能强大的no-code平台，使用户能够创建后端、Web 和移动应用程序。现在，随着 Oracle JCA 提供商 Jipher 的开源，使用AppMaster等平台的开发人员有机会进一步保护其应用程序，确保更安全、更有效的业务生态系统。

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