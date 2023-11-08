Oracle выпускает Jipher для сообщества разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом, стремясь повысить безопасность Java

Oracle, технологический гигант, синоним технологии баз данных, недавно открыл исходный код Jipher, своего уникального инструмента Java Cryptography Architecture (JCA). Jipher, известный своими высокими стандартами безопасности и производительностью, играет ключевую роль в надежной облачной платформе компании. Выпуская Jipher для сообщества открытого исходного кода, Oracle стремится предоставить стратегическое преимущество Java-приложениям, особенно тем, которые основаны на Project Panama.

Первоначально Jipher был разработан с учетом требований Федерального стандарта обработки информации (FIPS) 140. В экосистеме Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Jipher продемонстрировал значительное улучшение производительности, что стало заметным отличием.

Технология Jipher теперь будет доступна бесплатно через открытый исходный код через OpenJDK, что будет активно поддерживать Java-приложения на базе Project Panama. Project Panama — это постоянная инициатива, направленная на оптимизацию взаимосвязей между виртуальной машиной Java (JVM) и собственным кодом.

Поставщик Jipher поддерживает алгоритмы, разрешенные FIPS, включая модуль OpenSSL 3.0 FIPS. В результате Jipher предлагает непревзойденную производительность по сравнению с Bouncy Castle или поставщиками Java Development Kit (JDK) по умолчанию. Изюминкой JCA является архитектура поставщика и интерфейсы прикладного программирования (API) для цифровых подписей, дайджестов сообщений (хэшей), сертификатов и проверки сертификатов, шифрования (симметричные/асимметричные блочные/потоковые шифры), генерации ключей и управления ими, а также безопасного случайного шифрования. генерация номера.

Примечательно, что 7 ноября Oracle также обнародовала свои планы относительно инноваций, связанных с сетевой безопасностью. Компания стремится развернуть платформу маршрутизации пакетов Oracle Zero Trust, в основе которой лежит инициатива по созданию нового открытого стандарта для безопасности данных и сети. Ожидается, что эта инициатива позволит организациям значительно улучшить защиту данных в распределенных средах информационных технологий. В результате совместных усилий Oracle планирует объединить усилия с различными организациями из разных отраслей для достижения этого стандарта.

Усиливая поддержку инициатив с открытым исходным кодом, Oracle также взяла на себя существенные обязательства перед Cloud Native Computing Foundation (CNCF) в отношении OCI. Oracle предоставит CNCF в общей сложности 3 миллиона долларов США в виде кредитов на оборудование на базе Ampere Arm в течение трех лет. Это начинание направлено на усиление приверженности OCI к улучшению облачных вычислений путем интеграции облачной вычислительной инфраструктуры Ampere с ареной проектов с открытым исходным кодом, реализуемых CNCF для облачных услуг.

Смелый шаг Oracle сделать Jipher, инструмент с доказанной эффективностью в облачной инфраструктуре Oracle, доступным для сообщества открытого исходного кода, подчеркивает огромный потенциал, который платформы с открытым исходным кодом предлагают для развития технологий. Поскольку мы видим всплеск внедрения платформ no-code и low-code таких как AppMaster , эта разработка подтверждает необходимость высокой безопасности и производительности в инструментах разработки.

AppMaster — это мощная платформа no-code, которая позволяет пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения. Теперь, благодаря открытому исходному коду провайдера Oracle JCA Jipher, разработчики, использующие такие платформы, как AppMaster, имеют возможность дополнительно защитить свои приложения, обеспечивая более безопасную и эффективную бизнес-экосистему.