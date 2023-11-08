قامت شركة Oracle، عملاق التكنولوجيا المرادف لتكنولوجيا قواعد البيانات، مؤخرًا بفتح المصدر المفتوح لـ Jipher، وهي أداة فريدة من نوعها لهندسة Java Cryptography (JCA). تشتهر Jipher بمعايير الأمان العالية وقدرات الأداء، وقد لعبت دورًا رئيسيًا في النظام الأساسي السحابي القوي للشركة. من خلال إطلاق Jipher لمجتمع المصادر المفتوحة، تهدف Oracle إلى توفير ميزة إستراتيجية لتطبيقات Java، خاصة تلك التي تعتمد على مشروع بنما.

تم تطوير Jipher في البداية، مع الأخذ في الاعتبار البيئات التي تتوافق مع متطلبات معايير معالجة المعلومات الفيدرالية (FIPS) 140. في النظام البيئي Oracle Cloud Infrastructure (OCI)، أظهرت Jipher تحسينات ملحوظة في الأداء، مما يمثل فرقًا ملحوظًا.

سيتم الآن إتاحة الوصول إلى تقنية Jipher مجانًا عبر المصدر المفتوح من خلال OpenJDK، مما يقدم الدعم بشكل نشط لتطبيقات Java المستندة إلى مشروع بنما. يعد مشروع بنما مبادرة مستمرة تركز على تبسيط الترابط بين Java Virtual Machine (JVM) والتعليمات البرمجية الأصلية.

يعتمد موفر Jipher الخوارزميات المسموح بها بواسطة FIPS، بما في ذلك وحدة OpenSSL 3.0 FIPS. وقد أدى ذلك إلى تقديم Jipher أداء لا مثيل له بالمقارنة مع Bouncy Castle أو موفري Java Development Kit (JDK) الافتراضيين. يكمن أبرز ما يميز JCA في بنية المزود وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) للتوقيعات الرقمية، وملخصات الرسائل (التجزئة)، والشهادات والتحقق من صحة الشهادات، والتشفير (شفرات الكتلة/التدفق المتماثلة/غير المتماثلة)، وإنشاء المفاتيح وإدارتها، والتأمين العشوائي. توليد الأرقام.

والجدير بالذكر أن Oracle كشفت أيضًا عن خططها للابتكار المتعلق بأمن الشبكات في 7 نوفمبر. وتهدف الشركة إلى طرح منصة Oracle Zero Trust Packet Routing Platform، والتي تتمحور حول مبادرة لإنشاء معيار مفتوح جديد للبيانات وأمن الشبكات. ومن المتوقع أن تعمل هذه المبادرة على تجهيز المؤسسات لتحسين حماية البيانات بشكل كبير في بيئات تكنولوجيا المعلومات الموزعة. ومن خلال جهد تعاوني، تخطط Oracle للتعاون مع العديد من المؤسسات عبر العديد من الصناعات لتحقيق هذا المعيار.

وفي إطار تعزيز دعمها للمبادرات مفتوحة المصدر، قدمت Oracle أيضًا التزامًا كبيرًا لمؤسسة Cloud Native Computing Foundation (CNCF) في OCI. ستساهم Oracle بما مجموعه 3 ملايين دولار أمريكي على شكل اعتمادات على الأجهزة المستندة إلى Ampere Arm على مدى ثلاث سنوات إلى CNCF. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التزام OCI بتعزيز الحوسبة السحابية الأصلية من خلال دمج البنية التحتية للحوسبة السحابية الأصلية Ampere مع ساحة المشاريع مفتوحة المصدر التي يقودها CNCF للخدمات السحابية الأصلية.

تؤكد الخطوة الجريئة التي اتخذتها Oracle لجعل Jipher، وهي أداة ذات فعالية مثبتة في Oracle Cloud Infrastructure، ويمكن الوصول إليها من قبل مجتمع المصادر المفتوحة، على الإمكانات الهائلة التي توفرها المنصات مفتوحة المصدر نحو تقدم التكنولوجيا. نظرًا لأننا نشهد زيادة كبيرة في اعتماد الأنظمة الأساسية التي no-code low-code مثل AppMaster ، فإن هذا التطور يؤكد مجددًا الحاجة إلى مستوى عالٍ من الأمان والأداء في أدوات التطوير.

AppMaster عبارة عن منصة قوية no-code تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول. الآن، مع المصدر المفتوح لموفر JCA من Oracle، Jipher، أصبح لدى المطورين الذين يستخدمون منصات مثل AppMaster الفرصة لمزيد من تأمين تطبيقاتهم، مما يضمن نظامًا بيئيًا تجاريًا أكثر أمانًا وفعالية.