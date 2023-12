Oracle lança Jipher para comunidade de código aberto, visando maior segurança Java

A Oracle, gigante da tecnologia sinônimo de tecnologia de banco de dados, recentemente abriu o código-fonte do Jipher, sua ferramenta exclusiva Java Cryptography Architecture (JCA). Conhecida por seus altos padrões de segurança e capacidades de desempenho, a Jipher tem desempenhado um papel fundamental na robusta plataforma de nuvem da empresa. Ao lançar o Jipher para a comunidade de código aberto, a Oracle pretende fornecer uma vantagem estratégica para aplicativos Java, especialmente aqueles baseados no Projeto Panamá.

O Jipher foi inicialmente desenvolvido tendo em mente ambientes com requisitos do Federal Information Processing Standards (FIPS) 140. No ecossistema Oracle Cloud Infrastructure (OCI), a Jipher demonstrou melhorias notáveis ​​de desempenho, marcando uma diferença notável.

A tecnologia Jipher agora será disponibilizada gratuitamente por meio de código aberto por meio do OpenJDK, prestando suporte ativamente aos aplicativos Java baseados no Projeto Panamá. O Projeto Panamá é uma iniciativa contínua focada em simplificar as interconexões entre a Java Virtual Machine (JVM) e o código nativo.

O provedor Jipher endossa algoritmos permitidos pelo FIPS, incluindo o módulo OpenSSL 3.0 FIPS. Isso resultou na oferta do Jipher de desempenho incomparável quando comparado ao Bouncy Castle ou aos provedores padrão do Java Development Kit (JDK). O destaque do JCA está em sua arquitetura de provedor e interfaces de programação de aplicativos (APIs) para assinaturas digitais, resumos de mensagens (hashes), certificados e validação de certificados, criptografia (cifras de bloco/stream simétricas/assimétricas), geração e gerenciamento de chaves e segurança aleatória geração de números.

Notavelmente, a Oracle também divulgou seus planos para uma inovação relacionada à segurança de rede em 7 de novembro. A empresa pretende lançar a Oracle Zero Trust Packet Routing Platform, que está centrada em uma iniciativa para criar um novo padrão aberto para dados e segurança de rede. Espera-se que esta iniciativa capacite as organizações para melhorar significativamente a proteção de dados em ambientes distribuídos de tecnologia da informação. Como esforço colaborativo, a Oracle planeja unir forças com diversas organizações de diversos setores para alcançar esse padrão.

Intensificando o seu apoio a iniciativas de código aberto, a Oracle também assumiu um compromisso substancial com a Cloud Native Computing Foundation (CNCF) na OCI. A Oracle contribuirá com um total de US$ 3 milhões em créditos em hardware baseado em Ampere Arm ao longo de três anos para a CNCF. Este empreendimento visa impulsionar o compromisso da OCI para melhorar a computação nativa em nuvem, integrando a infraestrutura de computação Ampere nativa em nuvem com uma arena de projetos de código aberto impulsionados pela CNCF para serviços nativos em nuvem.

A ousada decisão da Oracle de tornar o Jipher, uma ferramenta com eficácia comprovada na Oracle Cloud Infrastructure, acessível à comunidade de código aberto, ressalta o enorme potencial que as plataformas de código aberto oferecem para o avanço da tecnologia. À medida que vemos um aumento na adoção de plataformas no-code e low-code como o AppMaster , esse desenvolvimento reafirma a necessidade de alta segurança e desempenho nas ferramentas de desenvolvimento.

AppMaster é uma plataforma poderosa no-code que permite aos usuários criar aplicativos back-end, web e móveis. Agora, com o código aberto do provedor JCA da Oracle, Jipher, os desenvolvedores que usam plataformas como AppMaster têm a oportunidade de proteger ainda mais seus aplicativos, garantindo um ecossistema de negócios mais seguro e eficaz.