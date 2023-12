Oracle rilascia Jipher alla comunità open source, puntando a una maggiore sicurezza Java

Oracle, il colosso tecnologico sinonimo di tecnologia di database, ha recentemente reso open source Jipher, il suo esclusivo strumento Java Cryptography Architecture (JCA). Conosciuto per i suoi elevati standard di sicurezza e capacità prestazionali, Jipher ha svolto un ruolo chiave nella solida piattaforma cloud dell'azienda. Rilasciando Jipher alla comunità open source, Oracle mira a fornire un vantaggio strategico alle applicazioni Java, in particolare quelle basate su Project Panama.

Jipher è stato inizialmente sviluppato tenendo presenti gli ambienti con i requisiti FIPS (Federal Information Processing Standards) 140. Nell'ecosistema Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Jipher ha dimostrato notevoli miglioramenti delle prestazioni, segnando una notevole differenza.

La tecnologia Jipher sarà ora resa accessibile gratuitamente tramite open source tramite OpenJDK, fornendo attivamente supporto alle applicazioni Java basate su Project Panama. Project Panama è un'iniziativa in corso focalizzata sulla razionalizzazione delle interconnessioni tra Java Virtual Machine (JVM) e codice nativo.

Il provider Jipher approva gli algoritmi consentiti da FIPS, compreso il modulo FIPS OpenSSL 3.0. Ciò ha portato Jipher a offrire prestazioni ineguagliabili rispetto a Bouncy Castle o ai provider JDK (Java Development Kit) predefiniti. Il punto forte di JCA risiede nell'architettura del provider e nelle interfacce di programmazione delle applicazioni (API) per firme digitali, digest di messaggi (hash), certificati e convalida dei certificati, crittografia (cifrature a blocchi/stream simmetriche/asimmetriche), generazione e gestione di chiavi e crittografia casuale sicura. generazione di numeri.

In particolare, il 7 novembre Oracle ha anche divulgato i suoi piani per un'innovazione relativa alla sicurezza della rete. L'azienda mira a lanciare la piattaforma Oracle Zero Trust Packet Routing, incentrata su un'iniziativa per creare un nuovo standard aperto per la sicurezza dei dati e della rete. Si prevede che questa iniziativa consentirà alle organizzazioni di migliorare significativamente la protezione dei dati negli ambienti IT distribuiti. Grazie a uno sforzo collaborativo, Oracle prevede di collaborare con varie organizzazioni in diversi settori per raggiungere questo standard.

Aumentando il proprio supporto alle iniziative open source, Oracle ha anche assunto un impegno sostanziale con la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) su OCI. Oracle contribuirà a CNCF con un totale di 3 milioni di dollari in crediti sull'hardware basato su Ampere Arm in tre anni. Questa iniziativa mira a rafforzare l’impegno di OCI per migliorare il cloud-native computing integrando l’infrastruttura di calcolo Ampere nativa del cloud con un’arena di progetti open source guidati dal CNCF per i servizi nativi del cloud.

La mossa coraggiosa di Oracle di rendere Jipher, uno strumento di comprovata efficacia nell'infrastruttura Oracle Cloud, accessibile alla comunità open source, sottolinea l'enorme potenziale offerto dalle piattaforme open source verso il progresso della tecnologia.

