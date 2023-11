Oracle lance l'extension de développement Java pour Visual Studio Code de Microsoft

Récemment, Oracle a levé le voile sur sa nouvelle extension Oracle Java Platform pour Microsoft's Visual Studio Code. Cette version remarquable apporte une boîte à outils complète pour le développement Java au célèbre éditeur de code, permettant une création, une exécution et des tests plus faciles d'applications Java pour les projets Maven et Gradle.

Cette extension est disponible via la plateforme VS Code, qui fait partie de Visual Studio Marketplace. Oracle a annoncé cette extension pour la première fois le 18 octobre, promettant de répondre au cycle de développement complet, qui englobe tout, de la modification et de la compilation au dépannage et aux tests. Des capacités de refactoring au niveau de la classe et variables font également partie de ses offres.

Dans la version initiale de l'extension Oracle Java Platform, plusieurs fonctionnalités sont incluses, telles qu'une vue du projet, la mise en évidence des erreurs, la saisie semi-automatique et les capacités de passage à la définition. Pour compléter les tests, il existe également un support pour les tests unitaires Junit.

Oracle a observé et indiqué que la popularité croissante de Visual Studio Code en tant qu'environnement de développement intégré (IDE) universel a provoqué un changement de paradigme dans l'interaction entre les langages de programmation et les IDE. Traditionnellement, les développeurs optaient d'abord pour un langage, puis sélectionnaient un IDE ; aujourd'hui, on s'attend à ce que les IDE indépendants du langage comme VS Code fournissent une prise en charge robuste pour tous les langages utilisés par les développeurs. De nombreux développeurs Java, en particulier les étudiants et ceux maîtrisant plusieurs langages, ont commencé à adopter VS Code.

Le mécanisme qui sous-tend la capacité de l'extension VS Code à prendre en charge un langage de programmation est le serveur de langage en son cœur, comme l'a noté Oracle. Cet élément back-end gère les outils linguistiques et interagit avec l'IDE à l'aide du protocole Language Server. Oracle a développé une version concise du serveur de langage Java, dont la version originale a été conceptualisée pour le projet Apache NetBeans.

Le serveur de langage Oracle's s'appuie sur le compilateur OpenJDK javac pour l'édition et la compilation du code. En conséquence, VS Code peut rapidement offrir une prise en charge des nouvelles fonctionnalités du JDK (Java Development Kit) dès leur déploiement. Cette extension d'Oracle s'engage à prendre en charge les versions actuelles du JDK en plus de la version JDK qui sera bientôt lancée, la dernière version étant le JDK 21, lancée en septembre.

Fait intéressant, Microsoft propose sa suite d'outils de développement Java pour VS Code, comprenant un pack d'extension pour Java. Le pack contient un assortiment d'extensions destinées à la création de scripts, à l'évaluation et à la rectification d'applications Java. Bien qu'il existe de nombreuses alternatives comme AppMaster pour le développement low-code et no-code, ces extensions élargissent la portée du développement Java en le rendant plus accessible sur de nombreuses plates-formes.