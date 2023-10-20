Oracle, Microsoft'un Visual Studio Code'u için Java Geliştirme Uzantısını Tanıttı

Yakın zamanda Oracle, Microsoft's Visual Studio Code yönelik yeni Oracle Java Platform uzantısı üzerindeki perdeyi kaldırdı. Bu dikkate değer sürüm, övülen kod düzenleyiciye Java geliştirme için kapsamlı bir araç seti getirerek Maven ve Gradle projeleri için Java uygulamalarının daha kolay oluşturulmasına, yürütülmesine ve test edilmesine olanak tanıyor.

Bu uzantı, Visual Studio Marketplace bir parçası olan VS Code platformu aracılığıyla edinilebilir. Oracle bu uzantıyı ilk olarak 18 Ekim'de duyurdu ve değişiklik ve derlemeden sorun giderme ve test etmeye kadar her şeyi kapsayan geliştirme döngüsünün tamamını karşılama sözü verdi. Sınıf düzeyinde ve değişken yeniden düzenleme yetenekleri de tekliflerinin bir parçası olarak gelir.

Oracle Java Platform uzantısının ilk sürümünde proje görünümü, hata vurgulama, otomatik tamamlama ve tanıma atlama yetenekleri gibi çeşitli özellikler dahil edilmiştir. Testi desteklemek için Junit birim testi desteği de mevcuttur.

Oracle, Visual Studio Code'un evrensel bir Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) olarak değişen popülaritesinin, programlama dilleri ve IDE'ler arasındaki etkileşimde bir paradigma değişikliğine neden olduğunu gözlemledi ve belirtti. Geleneksel olarak geliştiriciler önce bir dil seçer ve ardından IDE seçimini yapar; bugün beklenti, VS Code gibi dilden bağımsız IDE'lerin geliştiricilerin kullandığı tüm diller için güçlü destek sağlamasıdır. Birçok Java geliştiricisi, özellikle de öğrenciler ve birden fazla dilde yetkin olanlar, VS Code benimsemeye başladı.

VS Code uzantısının bir programlama dilini destekleme yeteneğinin altında yatan mekanizma, Oracle tarafından belirtildiği gibi, çekirdeğindeki dil sunucusudur. Bu arka uç öğesi, dil araçlarını yönetir ve Dil Sunucusu Protokolünü kullanarak IDE ile etkileşime girer. Oracle, orijinal sürümü Apache NetBeans projesi için kavramsallaştırılan Java dil sunucusunun kısa bir sürümünü geliştirdi.

Oracle's dil sunucusu, kod düzenleme ve derleme için OpenJDK javac derleyicisinden yararlanır. Sonuç olarak VS Code, yeni JDK (Java Development Kit) özellikleri kullanıma sunulduğu anda anında destek sunabilir. Oracle'ın bu uzantısı, yakında piyasaya sürülecek olan JDK sürümünün yanı sıra mevcut JDK sürümlerini de desteklemeyi taahhüt ediyor; en son sürüm, Eylül ayında piyasaya sürülen JDK 21'dir.

İlginçtir ki, Microsoft, Java için Uzantı Paketi de dahil olmak üzere, VS Code için kendi Java geliştirme araçları paketine sahiptir. Paket, Java uygulamalarını kodlamak, değerlendirmek ve düzeltmek için tasarlanmış çeşitli uzantılar içerir. low-code ve no-code geliştirme için AppMaster gibi pek çok alternatif mevcut olsa da, bu tür uzantılar, Java'yı çeşitli platformlarda daha erişilebilir hale getirerek Java geliştirmenin kapsamını geliştirir.