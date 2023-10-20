Oracle представляет расширение разработки Java для кода Microsoft Visual Studio

Недавно Oracle приоткрыла завесу над своим новым расширением Oracle Java Platform для Microsoft's Visual Studio Code. Этот заслуживающий внимания выпуск включает в себя комплексный набор инструментов для разработки Java в знаменитом редакторе кода, что упрощает создание, выполнение и тестирование приложений Java для проектов Maven и Gradle.

Это расширение доступно через платформу VS Code, которая является частью Visual Studio Marketplace. Oracle впервые объявила об этом расширении 18 октября, пообещав обеспечить полный цикл разработки, который включает в себя все: от модификации и компиляции до устранения неполадок и тестирования. Возможности рефакторинга на уровне классов и переменных также входят в состав его предложений.

В первоначальный выпуск расширения Oracle Java Platform включено несколько функций, таких как представление проекта, выделение ошибок, автозаполнение и возможности перехода к определению. В дополнение к тестированию имеется поддержка модульного тестирования Junit.

Oracle отметила и указала, что меняющаяся популярность Visual Studio Code как универсальной интегрированной среды разработки (IDE) привела к изменению парадигмы взаимодействия между языками программирования и IDE. Традиционно разработчики сначала выбирали язык, а затем выбирали IDE; сегодня ожидается, что независимые от языка IDE, такие как VS Code, обеспечат надежную поддержку всех языков, которые используют разработчики. Многие Java-разработчики, особенно студенты и те, кто владеет несколькими языками, начали использовать VS Code.

Как отмечает Oracle, механизмом, лежащим в основе способности расширения VS Code поддерживать язык программирования, является языковой сервер в его ядре. Этот внутренний элемент управляет языковыми инструментами и взаимодействует с IDE с использованием протокола языкового сервера. Oracle разработала краткую версию языкового сервера Java, исходная версия которой была задумана для проекта Apache NetBeans.

Языковой сервер Oracle's использует OpenJDK javac для редактирования и компиляции кода. В результате VS Code может оперативно предлагать поддержку новых функций JDK (Java Development Kit) сразу после их развертывания. Это расширение Oracle обязуется поддерживать текущие выпуски JDK, а также версию JDK, которая скоро будет выпущена, причем последней версией является JDK 21, выпущенная в сентябре.

Интересно, что у Microsoft есть свой набор инструментов разработки Java для VS Code, включая пакет расширений для Java. Пакет содержит набор расширений, предназначенных для написания сценариев, оценки и исправления приложений Java. Несмотря на то, что существует множество альтернатив, таких как AppMaster, для разработки low-code и no-code, такие расширения расширяют возможности разработки Java, делая ее более доступной на многочисленных платформах.