Oracle stellt Java-Entwicklungserweiterung für Microsoft Visual Studio Code vor

Kürzlich hat Oracle den Schleier über seine neue Oracle Java Platform Erweiterung für Microsoft's Visual Studio Code gelüftet. Diese bemerkenswerte Version erweitert den renommierten Code-Editor um ein umfassendes Toolkit für die Java-Entwicklung und ermöglicht eine einfachere Erstellung, Ausführung und Prüfung von Java-Anwendungen für Maven- und Gradle-Projekte.

Diese Erweiterung ist über die VS Code Plattform verfügbar, die Teil des Visual Studio Marketplace ist. Oracle kündigte diese Erweiterung erstmals am 18. Oktober an und versprach, den gesamten Entwicklungszyklus abzudecken, der alles von Modifikation und Kompilierung bis hin zu Fehlerbehebung und Tests umfasst. Zu den Angeboten gehören auch Refactoring-Funktionen auf Klassenebene und für Variablen.

In der ersten Version der Oracle Java Platform Erweiterung sind mehrere Funktionen enthalten, beispielsweise eine Projektansicht, Fehlerhervorhebung, automatische Vervollständigung und Funktionen zum Springen zur Definition. Als Ergänzung zum Testen gibt es auch Unterstützung für Junit-Unit-Tests.

Oracle beobachtete und wies darauf hin, dass die wechselnde Beliebtheit von Visual Studio Code als universelle integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) zu einem Paradigmenwechsel im Zusammenspiel zwischen Programmiersprachen und IDEs geführt hat. Traditionell entschieden sich Entwickler zunächst für eine Sprache und wählten anschließend eine IDE aus. Heutzutage wird erwartet, dass sprachunabhängige IDEs wie VS Code eine solide Unterstützung für alle von Entwicklern verwendeten Sprachen bieten. Viele Java-Entwickler, insbesondere Studenten und diejenigen, die mehrere Sprachen beherrschen, haben begonnen, VS Code zu übernehmen.

Der Mechanismus, der der Fähigkeit der VS Code Erweiterung, eine Programmiersprache zu unterstützen, zugrunde liegt, ist im Kern der Sprachserver, wie von Oracle festgestellt. Dieses Back-End-Element verwaltet die Sprachtools und interagiert mit der IDE über das Language Server Protocol. Oracle hat eine prägnante Version des Java-Sprachservers entwickelt, dessen Originalversion für das Apache NetBeans Projekt konzipiert wurde.

Der Sprachserver Oracle's greift zur Codeausgabe und -kompilierung auf den OpenJDK javac Compiler zurück. Dadurch kann VS Code umgehend Unterstützung für neue JDK-Funktionen (Java Development Kit) anbieten, sobald diese eingeführt werden. Diese Erweiterung von Oracle verspricht, neben der bald erscheinenden JDK-Version auch die aktuellen JDK-Versionen zu unterstützen, wobei die neueste Version JDK 21 ist, die im September veröffentlicht wurde.

Interessanterweise verfügt Microsoft über eine Suite von Java-Entwicklungstools für VS Code, einschließlich eines Erweiterungspakets für Java. Das Paket enthält eine Reihe von Erweiterungen für die Skripterstellung, Auswertung und Korrektur von Java-Anwendungen. Während es viele Alternativen wie AppMaster für low-code und no-code Entwicklung gibt, erweitern solche Erweiterungen den Umfang der Java-Entwicklung, indem sie sie auf zahlreichen Plattformen zugänglicher machen.