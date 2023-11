Oracle lança extensão de desenvolvimento Java para Visual Studio Code da Microsoft

Recentemente, Oracle levantou o véu sobre sua nova extensão Oracle Java Platform para Microsoft's Visual Studio Code. Esta versão notável traz um kit de ferramentas abrangente para desenvolvimento Java para o elogiado editor de código, permitindo criação, execução e teste mais fáceis de aplicativos Java para projetos Maven e Gradle.

Esta extensão está disponível por meio da plataforma VS Code, que faz parte do Visual Studio Marketplace. A Oracle anunciou esta extensão pela primeira vez em 18 de outubro, prometendo atender a todo o ciclo de desenvolvimento, que abrange tudo, desde modificação e compilação até solução de problemas e testes. Recursos de refatoração variável e em nível de classe também fazem parte de suas ofertas.

Na versão inicial da extensão Oracle Java Platform, vários recursos estão incluídos, como visualização do projeto, destaque de erros, preenchimento automático e recursos de salto para definição. Para complementar os testes, também há suporte para testes unitários Junit.

Oracle observou e indicou que a mudança na popularidade do Visual Studio Code como um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) universal causou uma mudança de paradigma na interação entre linguagens de programação e IDEs. Tradicionalmente, os desenvolvedores optavam primeiro por uma linguagem e depois por uma seleção de IDE; hoje, a expectativa é que IDEs independentes de linguagem, como VS Code, forneçam suporte robusto para todas as linguagens que os desenvolvedores utilizam. Muitos desenvolvedores Java, principalmente estudantes e proficientes em múltiplas linguagens, começaram a adotar VS Code.

O mecanismo subjacente à capacidade da extensão VS Code de suportar uma linguagem de programação é o servidor de linguagem em sua essência, conforme observado pela Oracle. Este elemento de back-end lida com as ferramentas de linguagem e interage com o IDE usando o Language Server Protocol. A Oracle desenvolveu uma versão concisa do servidor de linguagem Java, cuja versão original foi conceituada para o projeto Apache NetBeans.

O servidor de linguagem Oracle's baseia-se no compilador OpenJDK javac para edição e compilação de código. Como resultado, o VS Code pode oferecer suporte imediato para novos recursos JDK (Java Development Kit) assim que forem lançados. Esta extensão da Oracle promete apoiar os lançamentos atuais do JDK, além da versão do JDK que será lançada em breve, sendo a versão mais recente o JDK 21, lançado em setembro.

Curiosamente, a Microsoft possui seu conjunto de ferramentas de desenvolvimento Java para VS Code, incluindo um pacote de extensão para Java. O pacote contém uma variedade de extensões destinadas à criação de scripts, avaliação e retificação de aplicativos Java. Embora existam muitas alternativas, como AppMaster, para desenvolvimento low-code e no-code, essas extensões avançam o escopo do desenvolvimento Java, tornando-o mais acessível em diversas plataformas.