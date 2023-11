Oracle presenta l'estensione di sviluppo Java per Visual Studio Code di Microsoft

Recentemente, Oracle ha sollevato il velo sulla sua nuova estensione Oracle Java Platform per Microsoft's Visual Studio Code. Questa versione degna di nota introduce un toolkit completo per lo sviluppo Java nell'apprezzato editor di codice, consentendo una creazione, esecuzione e test più semplici di applicazioni Java per progetti Maven e Gradle.

Questa estensione è disponibile tramite la piattaforma VS Code, che fa parte di Visual Studio Marketplace. Oracle ha annunciato per la prima volta questa estensione il 18 ottobre, promettendo di soddisfare l'intero ciclo di sviluppo, che comprende tutto, dalla modifica e compilazione alla risoluzione dei problemi e ai test. Anche le funzionalità di refactoring variabile e a livello di classe fanno parte delle sue offerte.

Nella versione iniziale dell'estensione Oracle Java Platform, sono incluse diverse funzionalità come la visualizzazione del progetto, l'evidenziazione degli errori, il completamento automatico e le funzionalità di passaggio alla definizione. Per integrare i test, è disponibile anche il supporto per i test unitari Junit.

Oracle ha osservato e indicato che la crescente popolarità di Visual Studio Code come ambiente di sviluppo integrato (IDE) universale ha causato un cambiamento di paradigma nell'interazione tra linguaggi di programmazione e IDE. Tradizionalmente, gli sviluppatori optavano prima per un linguaggio e poi per una selezione IDE; oggi, l'aspettativa è che gli IDE indipendenti dal linguaggio come VS Code forniscano un solido supporto per tutti i linguaggi utilizzati dagli sviluppatori. Molti sviluppatori Java, in particolare studenti e coloro che conoscono più lingue, hanno iniziato ad adottare VS Code.

Il meccanismo alla base della capacità dell'estensione VS Code di supportare un linguaggio di programmazione è il server linguistico al suo interno, come notato da Oracle. Questo elemento back-end gestisce gli strumenti linguistici e interagisce con l'IDE utilizzando il protocollo Language Server. Oracle ha sviluppato una versione concisa del server del linguaggio Java, la cui versione originale è stata concettualizzata per il progetto Apache NetBeans.

Il server linguistico Oracle's si basa sul compilatore OpenJDK javac per l'edizione e la compilazione del codice. Di conseguenza, VS Code può offrire tempestivamente supporto per le nuove funzionalità JDK (Java Development Kit) non appena vengono implementate. Questa estensione di Oracle si impegna a supportare le attuali versioni JDK oltre alla versione JDK di prossima uscita, con l'ultima versione JDK 21, lanciata a settembre.

È interessante notare che Microsoft ha la sua suite di strumenti di sviluppo Java per VS Code, incluso un pacchetto di estensione per Java. Il pacchetto contiene un assortimento di estensioni destinate allo scripting, alla valutazione e alla correzione delle applicazioni Java. Sebbene esistano molte alternative come AppMaster per lo sviluppo low-code e no-code, tali estensioni ampliano l'ambito dello sviluppo Java rendendolo più accessibile su numerose piattaforme.