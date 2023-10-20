Oracle تطلق ملحق تطوير Java لأول مرة لرمز Visual Studio من Microsoft

في الآونة الأخيرة، قامت Oracle برفع الحجاب عن ملحق Oracle Java Platform الجديد الخاص بها لـ Microsoft's Visual Studio Code. يقدم هذا الإصدار الجدير بالملاحظة مجموعة أدوات شاملة لتطوير Java إلى محرر التعليمات البرمجية المشهور، مما يسمح بإنشاء تطبيقات Java وتنفيذها واختبارها بسهولة لمشاريع Maven وGradle.

يتوفر هذا الامتداد عبر منصة VS Code ، التي تعد جزءًا من Visual Studio Marketplace. أعلنت Oracle لأول مرة عن هذا الامتداد في 18 أكتوبر، ووعدت بتلبية دورة التطوير الكاملة، والتي تشمل كل شيء بدءًا من التعديل والتجميع وحتى استكشاف الأخطاء وإصلاحها والاختبار. تأتي أيضًا إمكانات إعادة الهيكلة على مستوى الفصل والمتغيرة كجزء من عروضها.

في الإصدار الأولي من ملحق Oracle Java Platform ، تم تضمين العديد من الميزات مثل عرض المشروع وتمييز الأخطاء والإكمال التلقائي وقدرات الانتقال السريع إلى التعريف. لتكملة الاختبار، يوجد أيضًا دعم لاختبار وحدة Junit.

لاحظت Oracle وأشارت إلى أن الشعبية المتغيرة لـ Visual Studio Code كبيئة تطوير متكاملة عالمية (IDE) قد تسببت في تحول نموذجي في التفاعل بين لغات البرمجة وIDEs. تقليديًا، اختار المطورون أولاً لغة ما ثم تبعوها باختيار IDE؛ اليوم، من المتوقع أن توفر بيئة التطوير المتكاملة (IDEs) المحايدة للغة مثل VS Code دعمًا قويًا لجميع اللغات التي يستخدمها المطورون. بدأ العديد من مطوري Java، وخاصة الطلاب وأولئك الذين يتقنون لغات متعددة، في اعتماد VS Code.

الآلية الكامنة وراء قدرة امتداد VS Code على دعم لغة البرمجة هي خادم اللغة في جوهرها، كما لاحظت Oracle. يتعامل عنصر الواجهة الخلفية هذا مع أدوات اللغة ويتفاعل مع IDE باستخدام بروتوكول خادم اللغة. قامت شركة Oracle بتطوير نسخة مختصرة من خادم لغة Java، وقد تم تصميم النسخة الأصلية منها لمشروع Apache NetBeans.

يعتمد خادم لغة Oracle's على برنامج التحويل البرمجي OpenJDK javac لإصدار التعليمات البرمجية وتجميعها. ونتيجة لذلك، يمكن لـ VS Code تقديم الدعم على الفور لميزات JDK (Java Development Kit) الجديدة بمجرد طرحها. يتعهد هذا الامتداد من Oracle بدعم إصدارات JDK الحالية إلى جانب إصدار JDK الذي سيتم إطلاقه قريبًا، وأحدث إصدار هو JDK 21، الذي تم إطلاقه في سبتمبر.

ومن المثير للاهتمام أن Microsoft لديها مجموعة أدوات تطوير Java الخاصة بـ VS Code ، بما في ذلك حزمة الامتداد لـ Java. تحتوي الحزمة على مجموعة متنوعة من الملحقات المخصصة لكتابة تطبيقات Java وتقييمها وتصحيحها. على الرغم من وجود العديد من البدائل مثل AppMaster للتطوير ذي low-code no-code ، فإن هذه الامتدادات تعمل على تحسين نطاق تطوير Java من خلال تسهيل الوصول إليها عبر العديد من الأنظمة الأساسية.