Oracle introduceert Java-ontwikkelingsextensie voor Visual Studio Code van Microsoft

Onlangs heeft Oracle de sluier opgelicht van zijn nieuwe Oracle Java Platform extensie voor Microsoft's Visual Studio Code. Deze opmerkelijke release brengt een uitgebreide toolkit voor Java-ontwikkeling naar de geprezen code-editor, waardoor het eenvoudiger wordt om Java-applicaties voor Maven- en Gradle-projecten te maken, uit te voeren en te testen.

Deze extensie is beschikbaar via het VS Code platform, dat onderdeel is van Visual Studio Marketplace. Oracle kondigde deze uitbreiding voor het eerst aan op 18 oktober en beloofde tegemoet te komen aan de volledige ontwikkelingscyclus, die alles omvat, van modificatie en compilatie tot probleemoplossing en testen. Mogelijkheden voor refactoring op klasseniveau en variabelen maken ook deel uit van het aanbod.

In de eerste release van de Oracle Java Platform extensie zijn verschillende functies opgenomen, zoals een projectweergave, foutmarkering, automatische aanvulling en mogelijkheden om naar definitie te springen. Als aanvulling op het testen is er ook ondersteuning voor het testen van Junit-units.

Oracle merkte op en gaf aan dat de veranderende populariteit van Visual Studio Code als universele Integrated Development Environment (IDE) een paradigmaverschuiving heeft veroorzaakt in de wisselwerking tussen programmeertalen en IDE's. Traditioneel kozen ontwikkelaars eerst voor een taal en daarna een IDE-selectie; Tegenwoordig is de verwachting dat taalonafhankelijke IDE's zoals VS Code robuuste ondersteuning zullen bieden voor alle talen die ontwikkelaars gebruiken. Veel Java-ontwikkelaars, vooral studenten en mensen die meerdere talen beheersen, zijn begonnen VS Code te adopteren.

Het mechanisme dat ten grondslag ligt aan het vermogen van de VS Code extensie om een ​​programmeertaal te ondersteunen, is de taalserver in de kern, zoals opgemerkt door Oracle. Dit back-end-element verwerkt de taalhulpmiddelen en communiceert met de IDE met behulp van het Language Server Protocol. Oracle heeft een beknopte versie van de Java-taalserver ontwikkeld, waarvan de originele versie werd geconceptualiseerd voor het Apache NetBeans project.

De taalserver Oracle's maakt gebruik van de OpenJDK javac compiler voor het bewerken en compileren van code. Hierdoor kan VS Code direct ondersteuning bieden voor nieuwe JDK (Java Development Kit) features zodra deze uitgerold worden. Deze uitbreiding van Oracle belooft de huidige JDK-releases te ondersteunen naast de binnenkort te lanceren JDK-versie, waarbij de nieuwste versie JDK 21 is, gelanceerd in september.

Interessant is dat Microsoft een reeks Java-ontwikkeltools voor VS Code heeft, inclusief een uitbreidingspakket voor Java. Het pakket bevat een assortiment extensies die bedoeld zijn voor het scripten, evalueren en corrigeren van Java-applicaties. Hoewel er veel alternatieven bestaan, zoals AppMaster voor low-code en no-code ontwikkeling, vergroten dergelijke extensies de reikwijdte van Java-ontwikkeling door deze toegankelijker te maken op talloze platforms.