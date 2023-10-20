Oracle 推出针对 Microsoft Visual Studio Code 的 Java 开发扩展

最近， Oracle揭开了其针对Microsoft's Visual Studio Code新Oracle Java Platform扩展的面纱。这个值得注意的版本为备受赞誉的代码编辑器带来了用于 Java 开发的全面工具包，允许更轻松地创建、执行和测试 Maven 和 Gradle 项目的 Java 应用程序。

此扩展可通过VS Code平台获得，该平台是Visual Studio Marketplace的一部分。 Oracle 于 10 月 18 日首次宣布这一扩展，承诺满足整个开发周期的需求，其中包括从修改和编译到故障排除和测试的所有内容。类级和变量重构功能也是其产品的一部分。

在Oracle Java Platform扩展的初始版本中，包含多个功能，例如项目视图、错误突出显示、自动完成和跳转到定义功能。为了补充测试，还支持 Junit 单元测试。

Oracle观察到并指出，Visual Studio Code 作为通用集成开发环境 (IDE) 的流行度不断变化，导致编程语言和 IDE 之间的相互作用发生了范式转变。传统上，开发人员首先选择一种语言，然后选择 IDE；如今，人们期望VS Code等与语言无关的 IDE 将为开发人员使用的所有语言提供强大的支持。许多 Java 开发人员，特别是学生和精通多种语言的开发人员，已经开始采用VS Code 。

正如Oracle所指出的， VS Code扩展支持编程语言的能力的基础机制是其核心的语言服务器。该后端元素处理语言工具并使用语言服务器协议与 IDE 交互。 Oracle 开发了 Java 语言服务器的简洁版本，其原始版本是为Apache NetBeans项目概念化的。

Oracle's语言服务器利用OpenJDK javac编译器进行代码编辑和编译。因此，VS Code 可以在新的 JDK（Java 开发工具包）功能推出后立即提供支持。 Oracle 的这一扩展承诺除了即将推出的 JDK 版本之外还支持当前的 JDK 版本，最新版本是 9 月份推出的 JDK 21。

有趣的是，Microsoft 拥有适用于VS Code的 Java 开发工具套件，其中包括 Java 扩展包。该包包含各种用于编写脚本、评估和纠正 Java 应用程序的扩展。虽然存在许多替代方案（例如用于low-code和no-code开发的AppMaster ），但此类扩展通过使其在众多平台上更易于访问而扩大了 Java 开发的范围。