Oracle debiutuje rozszerzenie Java dla kodu Visual Studio firmy Microsoft

Niedawno Oracle odsłoniła tajemnicę swojego nowego rozszerzenia Oracle Java Platform dla Microsoft's Visual Studio Code. To godne uwagi wydanie wprowadza do chwalonego edytora kodu kompleksowy zestaw narzędzi do programowania w języku Java, umożliwiając łatwiejsze tworzenie, wykonywanie i testowanie aplikacji Java dla projektów Maven i Gradle.

Rozszerzenie to jest dostępne poprzez platformę VS Code będącą częścią Visual Studio Marketplace. Firma Oracle po raz pierwszy ogłosiła to rozszerzenie 18 października, obiecując obsłużyć cały cykl rozwoju, który obejmuje wszystko, od modyfikacji i kompilacji po rozwiązywanie problemów i testowanie. W ofercie znajdują się również możliwości refaktoryzacji na poziomie klasy i zmiennej.

W pierwszej wersji rozszerzenia Oracle Java Platform dostępnych jest kilka funkcji, takich jak widok projektu, podświetlanie błędów, automatyczne uzupełnianie i możliwość przejścia do definicji. Jako uzupełnienie testowania dostępna jest także obsługa testów jednostkowych Junit.

Oracle zaobserwowała i wskazała, że ​​zmieniająca się popularność Visual Studio Code jako uniwersalnego zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) spowodowała zmianę paradygmatu we wzajemnym oddziaływaniu między językami programowania a środowiskami IDE. Tradycyjnie programiści najpierw wybierali język, a następnie IDE; obecnie oczekuje się, że niezależne od języka IDE, takie jak VS Code zapewnią solidną obsługę wszystkich języków używanych przez programistów. Wielu programistów Java, zwłaszcza studentów i osób biegłych w wielu językach, zaczęło wdrażać VS Code.

Jak zauważyła Oracle, mechanizm leżący u podstaw zdolności rozszerzenia VS Code do obsługi języka programowania stanowi rdzeń serwera językowego. Ten element zaplecza obsługuje narzędzia językowe i współdziała z IDE przy użyciu protokołu serwera językowego. Oracle opracowało zwięzłą wersję serwera języka Java, którego pierwotna wersja została opracowana na potrzeby projektu Apache NetBeans.

Serwer językowy Oracle's korzysta z kompilatora OpenJDK javac do edycji i kompilacji kodu. W rezultacie VS Code może natychmiast zaoferować wsparcie dla nowych funkcji JDK (Java Development Kit), gdy tylko zostaną one wprowadzone. To rozszerzenie firmy Oracle zapewnia wsparcie dla bieżących wydań JDK, oprócz wersji JDK, która wkrótce zostanie wypuszczona na rynek, przy czym najnowszą wersją jest JDK 21, wypuszczona we wrześniu.

Co ciekawe, Microsoft ma swój pakiet narzędzi programistycznych Java dla VS Code, w tym pakiet rozszerzeń dla Java. Pakiet zawiera asortyment rozszerzeń przeznaczonych do tworzenia skryptów, oceniania i poprawiania aplikacji Java. Chociaż istnieje wiele alternatyw, takich jak AppMaster, do programowania low-code i no-code, takie rozszerzenia poszerzają zakres programowania w języku Java, czyniąc go bardziej dostępnym na wielu platformach.