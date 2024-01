OpenAI dévoile son magasin GPT personnalisé

L'industrie technologique est en effervescence avec la nouvelle du dévoilement officiel du GPT Store d'OpenAI, une plate-forme longtemps retardée et très recherchée permettant aux utilisateurs de partager leurs chatbots personnalisés. Ce changement de donne ouvre non seulement une gamme d'applications potentielles pour le ChatGPT largement utilisé, mais marque également une extension significative de l'écosystème d' OpenAI au-delà des solutions directement développées et fournies par l'entreprise à sa clientèle.

Depuis le lancement du programme GPT Builder en novembre, la société est fière d'annoncer que plus de trois millions de robots spécialisés créés par les utilisateurs, appelés GPT, ont été donnés vie par la base d'utilisateurs toujours croissante d'OpenAI. Dans ces chiffres figurent une multitude de chatbots aux fonctionnalités variées, comme ceux suggérant des synonymes de mots courants, créés par votre serviteur.

Dans le but de motiver et d'inspirer les utilisateurs, OpenAI a déclaré son objectif de présenter chaque semaine des GPT utiles dans le magasin. Cependant, le projet initial d'ouvrir le GPT Store à l'exploration publique en novembre a connu une série de blocages, repoussant son lancement à décembre puis finalement à janvier.

La mission derrière la création de la boutique GPT est de permettre à ceux qui ont encadré leurs versions de ChatGPT d'ouvrir leurs créations pour une visualisation et une utilisation publiques. Pour l'instant, ce privilège est étendu uniquement aux abonnés des niveaux payants d'OpenAI.

Dans le cadre d'un développement important, OpenAI a également annoncé son intention de lancer un programme de partage des revenus avec ses architectes GPT au premier trimestre de l'année. Destinés à encourager l'engagement des utilisateurs, les créateurs de GPT sont susceptibles de gagner des revenus en fonction des interactions des utilisateurs avec leurs chatbots personnalisés. Les détails de ce projet complexe n’ont pas encore été rendus publics par l’entreprise.

Avant d'ouvrir les portes du GPT Store, OpenAI s'est préparé à un fonctionnement fluide et sécurisé en mettant en œuvre un nouveau système d'examen pour vérifier et garantir que les GPT créés par les utilisateurs respectent les directives de marque et les politiques d'utilisation strictes de l'entreprise. De plus, les utilisateurs peuvent désormais signaler les GPT qu'ils jugent dangereux ou dangereux grâce à un système mis à jour.

Actuellement, les avantages du GPT Store devraient être déployés auprès des utilisateurs ChatGPT Plus et Enterprise, ainsi que des abonnés à un niveau nouvellement introduit appelé Team.

